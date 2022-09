L'application Nintendo Switch Online passe en version 2.3.0 : les widgets débarquent !

L'application Nintendo Switch Online, disponible sur smartphones, est le compagnon idéal des abonnés au service de jeu en ligne sur Nintendo Switch. L'application permet de suivre l'activité en ligne de ses amis mais aussi d'organiser des sessions de chat vocal.L'application sert aussi de hub pour certains jeux comme Splatoon 3 où le service SplatNet 3 permet notamment d'acquérir des objets et de surveiller ses progressions dans les matchs en ligne.La dernière mise à jour de l'application, numérotée 2.3.0, apporte désormais la possibilité d'ajouter des widgets sur iOS et Android !Les widgets peuvent prendre plusieurs tailles et afficher tout type d'informations sur le jeu : votre journal de matchs, le planning des stages, votre équipement actuel et votre album de photos du jeu.Cet ajout est très appréciable et permet d'apporter une touche originale à votre écran de téléphone. En espérant que ces widgets, aujourd'hui réservés à Splatoon 3, s'ouvriront à de futurs jeux prochainement !