Rumeur : Microsoft prêt à acquérir un gros studio japonais ?

La Xbox Series se vend bien au mieux au Japon que la Xbox One, mais ce n'est pas encore clairement une totale réussite. Microsoft à toutes les peines à combler son déficit d'image auprès des joueurs japonais, même si Windows fait partie de leur quotidien et que le PC a renforcé ses positions.





Mais cela ne suffit pas pour le géant américain, qui veut étendre son catalogue de titres, attirer de nouvelles équipes talentueuses pour développer sur ses machines et s'attirer ainsi quelques titres forts, voir des exclusivités. Comme on assiste à une concentration du marché et que Tencent continue à faire ses emplettes stratégiquement, tout comme Sony, Microsoft est bien conscient que son acquisition d'Activision-Blizzard, très compliquée, n'est pas suffisante malgré les milliards déjà dépensés. Il lui faut acquérir de nouveaux studios et discrètement, des pourparlers se sont engagés auprès de petits studios nippons et des contacts seraient noués pour tenter une plus grosse opération autour d'un gros studio japonais.







Lequel ? C'est bien là le mystère, même si deux candidats reviennent régulièrement dans les discussions : SEGA et ATLUS.







SEGA parce que Microsoft s'était bien rapproché du célèbre studio et qu'il y a déjà eu des interprétations sur ce sujet suite à des paroles de Phil Spencer, monsieur Xbox, qui un peu rapidement avait indiqué que la « Xbox est la nouvelle maison de Sonic ». Atlus parce que les jeux Persona sont enfin arrivés sur Xbox Séries. Il pourrait y avoir Square Enix, en difficulté actuellement et qui a déjà cédé de nombreuses possessions européennes. Pour les autres grands, on reste beaucoup plus sceptique, même si tout est possible. On ne voit clairement pas Bandai Namco filer chez Microsoft, ni Capcom ou Konami. Koei tecmo ? Plus délicat. A moins que Microsoft ne profite des grosses difficultés de level-5 pour faire main basse sur ce fragile candidat.







Selon les intervenants de GiantBombCast , le podcast de l’insider Jeff Grubb, Microsoft serait donc en train de tenter de faire des emplettes. Logique stratégiquement, mais on évitere de donner des noms pour le moment. Jeff Grubb a vu sa notoriété prendre du plomb dans l'aile à cause de ses annonces autour du dernier Nintendo Direct, où il a fait clairement chou blanc. Mais que Microsoft tente d'acquérir un nouveau gros morceau au Japon, cela Phil Spencer de Microsoft ne l'a jamais caché.