Les cartes Pokémon de retour dans le menu Happy Meal de McDonald’s

La folie des cartes Pokémon a sévi en 2021 et elle s'apprête à reprendre en 2022 avec le retour des cartes Pokémon dans les menus Happy Meal chez McDonald's !Dès ce mercredi 28 septembre et jusqu'à la fin octobre normalement, les enfants (ou n'importe quel fan de Pokémon digne de ce nom) pourront profiter de cartes Pokémon en guise de cadeau dans les menus Happy Meal.À cela s'ajoute un emballage aux couleurs de Pikachu comme vous pouvez le voir.Le jeu de cartes à collectionner Pokémon se décline sous une nouvelle forme "Combats Express" avec les paquets de cartes offerts dans le Happy Meal. Chaque booster contient 4 cartes, dont 1 brillante. Un feuillet d'instruction, 1 pièce (pour faire des pile ou face), 1 toupie et l'indispensable étui à cartes en carton !Rendez-vous dans vos restaurants McDonald's pour profiter de tout cela ! Et n'oubliez pas de pratiquer une activité physique régulière pour compenser tout cela !