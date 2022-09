Splatoon passera en version 1.1.2 ce vendredi 30 septembre

Changements dans les communications

Modifications des commandes des joueurs

Modifications apportées aux batailles

Autres changements

Nintendo diffusera ce 30 septembre la version 1.1.2 du jeu Splatoon 3, une mise à jour déjà annoncée avec ses notes de version pour expliquer aux joueurs les nombreux changements et ajustements apportés dans le jeu.Les correctifs concernent surtout les problèmes de communication souvent déplorés par la communauté depuis le lancement du jeu. Il y avait donc bien un souci à corriger, et on espère que ce sera bien chose faite dès vendredi matin dans Splatoon 3.On vous propose une traduction des notes de version officielles proposées sur le site japonais de Nintendo et traduites par Perfectly Nintendo (voir source).Des mesures supplémentaires ont été prises afin de résoudre le problème des erreurs de communication survenant fréquemment à la fin des batailles ou des sessions de Salmon Run, selon l'environnement réseau.- Correction d'un problème survenant lors de l'utilisation de Dualies : si vous maintenez le bouton ZL enfoncé et effectuez une roulade d'esquive tout en maintenant le bouton ZR enfoncé, vous cessez de tirer et passez à votre forme de calamar/pieuvre dès que la roulade d'esquive est terminée.- Correction d'un problème survenant lors de l'utilisation de la capacité Drop Roller : si vous appuyez sur le bouton ZR tout en maintenant le bouton ZL enfoncé lors d'une roulade, vous passez sous votre forme de calamar/pieuvre dès que la roulade est terminée, même si vous maintenez le bouton ZR enfoncé.- Correction d'un problème survenant lors de l'utilisation du Splatana : si vous effectuez un coup horizontal immédiatement après un coup chargé, vous effectuez deux coups horizontaux au lieu d'un, même si vous n'avez appuyé qu'une seule fois sur le bouton ZR.- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs devenaient immunisés aux dégâts pendant un certain temps après la destruction du bouclier protecteur accordé par les bombes Booyah.- Des contre-mesures ont été mises en place afin de résoudre un problème affectant le Tacticooler : si un Tacticooler est placé dans le coin de certaines cartes et que les joueurs passent de leur forme calamar/pieuvre à leur forme humaine juste à côté de lui, ils peuvent sortir des zones délimitées.- Correction d'un problème entraînant le plantage du jeu lorsque vous quittez la personnalisation du casier avec un cadre photo dans votre casier.- Correction d'un problème concernant le catalogue : si une erreur de communication se produit, ou si le jeu s'éteint, lorsque votre niveau de catalogue atteint 100 et que le prochain catalogue devient disponible à Hotlantis, l'événement permettant de réclamer le catalogue ne se déclenchera pas à nouveau.- Si vous avez déjà rencontré ce problème, rendez-vous simplement à Hotlantis après avoir téléchargé la mise à jour pour réclamer votre nouveau catalogue.- Si vous avez participé au premier Splatfest et avez vu l'annonce des résultats finaux mais n'avez pas reçu vos super escargots de mer, l'annonce des résultats finaux sera rediffusée et vous pourrez réclamer vos récompenses.Ce patch ne règle pas tous les problèmes du jeu : Nintendo insiste sur le fait que le patch concernant Tacticooler est provisoire et que les joueurs qui persisteront à exploiter ce bug pourront voir leur compte Nintendo suspendu, purement et simplement.La mise à jour du jeu vers la version 1.1.2 sera obligatoire dès sa disponibilité ce vendredi.Source : Perfectly Nintendo