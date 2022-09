Un nouveau Pokémon révélé pour Pokémon Violet et Ecarlate

Wiglett - Reveal en Vidéo 28/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

29/09/2022

Les fans de la licence attendent avec impatience la sortie des opus de la 9eme génération Pokémon Violet et Ecarlate. La Pokémon Company ne cesse de nous faire des révélations au compte-goutte comme un compte à rebours avant ce 18 novembre.Cette fois-ci c’est la révélation d’un nouveau Pokémon nommé Wiglett, un Pokémon qui vit dans le sol avec un long cou blanc et le même nez rose que Taupiqueur.Le Pokémon a été révélé par un faux Webinaire sur l'écologie Pokémon de Paldea , le World Pokémon Ecological Society où plusieurs scientifiques d'origines différentes observent des Pokémon vivant à Paldea dans leurs environnements naturels.Alors que pensez-vous de ce nouveau Pokémon ? En tout cas nous avons hâte d’être au 18 novembre pour découvrir cette nouvelle aventure et ces nouveaux Pokémon.