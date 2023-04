Super Mario Bros Le Film continue sur sa lancée et franchit le seuil des 650 millions de dollars de revenu

Encore un projet de Nintendo qui "imprime de l'argent" ! En effet, alors qu'on apprenait il n'y a pas si longtemps que le film d'animation Illumination x Nintendo Super Mario Bros Le Film avait franchi le cap des 500 millions de dollars de recettes au box-office , eh bien au cours du week-end le film a franchi le seuil des 600 millions de dollars : et à 677 millions de dollars de revenu réalisé, c'est tout simplement le film adapté d'un jeu vidéo le plus lucratif de toute l'Histoire.La nouvelle aventure animée de Mario au cinéma s'impose donc comme le film le plus lucratif de 2023, devant Ant-Man & La Guêpe : Quantumania, et dépasse désormais d'autres films adaptés de jeux vidéo comme Détective Pikachu ou même Warcraft qui était déjà un film Universal et qui en 2016 avait été l'adaptation la plus populaire de l'histoire du cinéma et du jeu vidéo.On va désormais surveiller les résultats du film au box-office pour les semaines à venir : n'oublions pas que Super Mario Bros Le Film doit encore sortir dans quelques pays dont le Japon, où le film n'est attendu que le 28 avril prochain. Si vous n'avez pas encore vu le film, il est donc encore temps de vous rendre dans une salle obscure près de chez vous, et si vous hésitez encore vous pouvez aussi lire la critique absolument objective de votre dévoué qui, pour l'heure, ne l'a vu que 4 fois pour bien en comprendre l'histoire :pSource : Destructoid