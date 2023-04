Rumeur : SEGA en passe de racheter l'éditeur des Angry Birds

Si les Angry Birds ont surtout connu le succès sur smartphones, les oiseaux en colère ont tout de même fait des incursions sur les consoles Nintendo avec plusieurs jeux sur Wii, WiiU et 3DS.Aujourd'hui, c'est le sort du studio derrière le jeu à succès qui est en suspens. SEGA serait en effet sur le point d'acquérir le Rovio. C'est une information du Wall Street Journal. Souvent bien informé, le journal avance que l'entreprise japonaise pourrait dépenser près d'un milliard de dollars pour mettre la main sur le studio suédois Rovio et les Angry Birds.L'accord serait sur le point d'être finalisé et pourrait être officialisé dans les jours à venir. Pour le moment, SEGA et Rovio se refusent de commenter la rumeur et il est possible que des détails soient à finaliser.Si la vente venait à se confirmer, elle s'ajouterait à la longue liste des rachats dans l'industrie du jeu vidéo, en pleine consolidation avec notamment le fameux dossier "Activation Blizzard King" qui pourrait tomber dans l'escarcelle de Microsoft d'ici la fin de l'année, pour plus de 68 milliards de dollars, si les différentes autorités de non-concurrence internationales venaient à donner leur accord.