Uniqlo lance une gamme de vêtements Pokémon Masters EX mi-juin 2023

Découvrons les premières images de cette futur collection que l’on pourra découvrir au sein des boutiques Uniqlo mi-juin.



Au total, il y aura quatre motifs différents pour les tee-shirts adultes et cinq pour les tee-shirts enfants . Uniqlo s'en tiendra aux classiques pour la collaboration Pokemon Masters EX. Les personnages qui apparaissent sont Red (qui était le protagoniste des jeux de la Génération I), Pikachu et Evoli.

En attendant de pouvoir mettre la main sur ces tenues, il vous est encore possible de vous procurer les derniers exemplaires à l'effigie de The Super Mario Bros Movie Attack on Titan et Splatoon 3 . A surveiller dans votre boutique la plus proche ou à acheter en ligne.