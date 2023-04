Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : un nouveau Pokémon découvert dans la Zone Zéro

Un Pokémon récemment découvert apparaît dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet !



Son magnifique halo rappelle le Pokémon légendaire Terapagos, mais son nom et sa véritable nature restent entourés de mystères.



#PokemonEcarlateViolet pic.twitter.com/ss7A3yfv9A — Pokémon France (@PokemonFR) April 17, 2023

En fin d'année, la dernière génération de Pokémon s'agrandira avec le Pass d'Extension de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, intitulé Le trésor enfoui de la Zone Zéro.La fameuse Zone Zéro semble donc nous réserver bien des surprises et la première d'entre elles a commencé à pointer le bout de son nez ce week-end. Dans le nouvel animé, un mystérieux Pokémon a été aperçu. Aucun détail sur le Pokémon jusqu'à ce que The Pokémon Company officialise aujourd'hui la découverte de ce Pokémon, dans la Zone Zéro :Hélas, le tweet de Pokémon France ne donne pas plus de détails sur ce Pokémon si ce n'est son apparente filiation avec le Pokémon légendaire Terapagos, qui sera le Pokémon légendaire clé de la première partie du DLC, intitulée "Le masque turquoise".Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.