Nintendo confirme en appel sa victoire contre DSTORAGE, l'éditeur de 1fichier.com

La société éditeur du site 1fichier.com a été condamnée en appel en appel à verser 442 750 euros à titre de dommages et intérêts et 25 000 euros au titre de ses frais de justice à Nintendo, une décision de justice attendue qui confirme le jugement initial, et dont Nintendo se félicite dans un communiqué de presse officiel.