Un peu de gameplay pour Tron: identity

Disney a donc confié son univers, dont nous espérons toujours voir un troisième film un jour, au studio Bithell Games. Les petits gars ne sont pas des inconnus puisqu’on retrouve les développeurs derrière des titres comme "Thomas Was Alone" et "Subsurface Circular". La SF ne leur fait donc pas peur et nous avons donc un roman visuel esthétiquement très soigné.

Tron: identity suit Query, un programme détective chargé de résoudre une affaire impliquant une explosion au Repository, un bâtiment massif situé au centre de la Grille. Dans la nouvelle Grille, oubliée par son créateur et condamnée à évoluer seule sans l'intervention d'un Concepteur, cette intrusion peut faire basculer l’avenir de la Grille. Quelque chose de précieux a été volé dans la chambre forte où l'explosion a eu lieu, et Query doit enquêter en parlant aux responsables du dépôt, en posant des questions pour obtenir des informations et en résolvant des énigmes pour débloquer les souvenirs stockés dans les emblématiques disques d'identité de la série.

Projeté dans un monde aux fondations instables, empli de connaissances gardées secrètes, il vous revient d'interroger les suspects et de sonder ce qui vous entoure pour découvrir la vérité. Vos décisions influenceront directement l'histoire et mèneront à une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais. Tout dépend de ce que vous choisirez de dire. Vous interagirez avec des personnages intrigants et déciderez si vous souhaitez vous allier à eux, les repousser ou même les désintégrer. Quel que soit votre choix, vous devrez récupérer leurs souvenirs perdus dans votre quête de réponses et défragmenter les Disques d'identité pour vous frayer un chemin vers la vérité.

Chacun de vos choix aura des conséquences et à vous de trouvez le bon embranchement parmi la variété des possibles. Résolvez toutes les énigmes, passez en revue toutes les conversations possibles pour y dénicher tous les indices et informations vous permettant d’avancer plus loin. Le scénario est inédit et ne reprend rien des films. Des suites sont annoncées, difficile de dire si on s’oriente vers des jeux à la Telltale Games.







TRON: Identity - Launch Trailer - Nintendo Switch 16/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici quelques informations sur le jeu :





Le jeu est disponible depuis le 11 avril 2023 au tarif de 14,99 €. Voici une vidéo de gameplay afin de mieux vous faire découvrir les qualités de ce titre.



Tron: Identity Nintendo Switch Gameplay 16/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Une nouvelle extension de la franchise TRON - Déverrouillez un serveur inédit peuplé de nouveaux programmes originaux qui deviendront vos alliés, ou vos adversaires.- De nouveaux personnages travaillés avec soin - Regardez l'histoire prendre vie à travers des personnages uniques et détaillés.- Un scénario et un monde riches en détails - Il y a tant à découvrir sur les programmes et les lieux de cette toute nouvelle Grille aux nuances structurelles propres.- Déchiffrez les souvenirs - La vérité sur cette affaire est cachée dans les Disques d'identité de ceux qui vous entourent. Défragmentez ces Disques et résolvez des casse-têtes uniques pour remonter les pistes tortueuses menant à la solution.- Un seul mystère, de multiples fins - Vos choix détermineront votre résultat. Votre protagoniste vous laisse prendre les rênes et choisir votre propre approche.