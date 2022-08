Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, And Live A Live. On connaît le nombre d’unités day one !

Info Nintend'Alerts !

Il y aura Day One en France :

60 000 exemplaires Xenoblade Chronicles 3 ► https://t.co/rEH6Pnfgcg

400 000 exemplaires Splatoon 3 ► https://t.co/Mr9Fvph9DU

40 000 exemplaires Live A Live ► https://t.co/LGWmE8IHpS pic.twitter.com/GWy7V8FeTu — Nintend'Alerts (@nintendalerts) April 25, 2022

Nintendo of Europe a informé les détaillants français des livraisons de lancement Day One pour Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 et Live A Live sur Nintendo Switch. C’est en effet grâce à un tweet de Nintend'Alerts que nous avons l’information.Trois titres qui, à n'en pas douter nous accompagneront cet été. Les premières réactions à l'annonce des quantités semblent mitigées. Y aura-t-il selon vous suffisamment d'unités pour satisfaire la demande ?