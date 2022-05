Déjà un nouveau titre en préparation chez Next Level Games ?

« Chez NLG, nous croyons qu'un projet réussit lorsque nous travaillons tous ensemble en harmonie. Par conséquent, nous accordons une attention particulière à la construction et au maintien d'un environnement où chacun se sent bienvenu et s'amuse dans le processus d'atteinte de nos objectifs communs."

Il y a un an environ, Nintendo achetait Next Level Games après avoir travaillé main dans la main sur plusieurs titres majeurs, et notamment l’excellent Luigi’s Mansion 3. Nous savons que le studio travaille actuellement sur Mario Strickers : Battle League qui devrait sortir le 10 juin 2022.Ne comptant pas s'arrêter en si bon chemin, il publie un certain nombre d'offres d'emploi pour les postes à pourvoir. Les différents postes sont les suivants :- Ingénieurs de performance- Ingénieurs Outils- Artiste VFX junior- Artiste de personnageAffaire à suivre donc. Quant à vous, quel jeu aimeriez vous voir débarquer dans les prochaines années ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre discord.