L'eShop Switch lance une offre spéciale Place à l'action : 1000 titres remisés

Alors que le décompte se poursuit avant la mise sur le marché du Nintendo Switch Sports ce vendredi, une autre action aura lieu demain et nous conduit à regarder du côté de l'eShop de notre console.

Le 28 avril 2022 sera lancée une offre place à l'action avec pas moins de 1000 titres remisés, tous axés sur l'action et les parties en mode solo. Une offre qui débutera le 28 avril à 15h pour s'achever le 8 mai à 23h59.





La liste est importante car on y retrouve aussi bien les deux premiers Bayonetta, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fire Emblem: Threee Houses, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD par exemple, les réductions oscillant entre 33% et jusqu'à 63% pour Mario et les Lapins Crétins.



Pensez donc à jeter un coup d'oeil dès demain pour vérifier si certaines emplettes pourraient vous intéresser. Vous pourrez vous connecter au portail de ventes à partir du lancement de l'opération pour découvrir tous les titres.