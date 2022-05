Votre Switch se décharge trop vite, on a (peut-être) trouvé la solution

Que vous soyez propriétaire d’une switch de première génération ou du modèle OLED, il est tout à fait possible que vous rencontriez des problèmes avec votre batterie qui se décharge trop vite en mode veille. C’est dans un article (en japonais) que Big N répond aux questions de quelques consommateurs.Voici ci-dessous la marche à suivre pour la pérennité de votre console :- Allez dans Paramètres de la console>Mode veille>Veille automatique, choisissez «Jamais».- Prenez votre Switch en mode portable, sans l’alimentation secteur connectée.- Démarrez un jeu et laissez-le tel quel, par exemple sur un écran titre.- Laissez tourner la Switch avec l'écran allumé.- Attendez que la batterie soit épuisée (l'écran deviendra noir lorsque le système s'éteindra).- Lorsque la batterie est épuisée, branchez votre Switch afin de la charger et laissez-la pendant au moins 4 heures .Il faudrait donc décharger la batterie complètement avant de la charger de nouveau pour une optimisation de sa durée de vie. C’est un conseil assez basique qui revient fréquemment, mais on ne peut que vous conseiller d’essayer si vous rencontrez ce problème.