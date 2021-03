News Nintendo Switch (Switch)

Un objectif conditionné par le lancement d'un nouveau modèle

Une prévision de 250 millions de jeux vendus

Ces dernières semaines, les rumeurs n'ont pas manqué concernant la Switch et une potentielle Switch Pro, qui serait notamment dotée d'un écran OLED Samsung plus grand (6.9 pouces) , et peut-être même d'une nouvelle génération de processeur avec la fin de vie présumée du processeur historique Tegra X1 . Aujourd'hui, Bloomberg rapporte dans un nouvel article que Nintendo se prépare pour une nouvelle année fiscale record, sur la base de déclarations de proches du dossier néanmoins sous couvert d'anonymat.Du côté des ventes de consoles, si les ventes de la Switch classique devraient effectivement perdre en intensité, Nintendo mise beaucoup sur la sortie d'un nouveau modèle - qui toutefois n'a pas encore été annoncé. Le fait est que ce nouveau modèle, s'il se confirme, devra aussi faire face aux pénuries qui rendent les débuts de la PS5 et de la XBox Series X si compliqués, et notamment les circuits pour l'affichage et les modules Bluetooth de communication.Les spécialistes du secteur s'accordent pour dire que la pénurie actuelle ne se résorbera pas avant le mois de juin, et pourrait même être compliquée tout au long de l'année 2021.Du côté des ventes de jeux, Nintendo se prépare à vendre lors du prochain exercice fiscal pas moins de 250 millions de jeux. Si 2020 vous avait déjà étonné pour le dynamisme des ventes de jeux Switch, eh bien sachez que cette année devrait se terminer avec environ 205 millions de jeux vendus : Nintendo pense donc vendre... 45 millions de jeux en plus. Même si Splatoon 3 est annoncé pour début 2022 , on se demande bien quel jeu va ainsi aider Nintendo à doper autant ses ventes de logiciels.Cette information est essentielle pour les fabricants de mémoire flash, cette mémoire qui équipe les cartouches que l'on insère dans sa console : les partenaires de Nintendo, nous apprend Bloomberg, s'apprêtent à vendre plus de cartouches que l'année dernière à Nintendo.A lire aussi : le point sur la Switch Pro Bloomberg s'est parfois trompé (après tout on nous annonçait déjà la sortie d'une Switch Pro à l'été 2019 !), mais donne généralement le sens du vent. Après les rumeurs évoquées plus haut concernant un nouveau modèle de Switch, la mise en ordre de marche de Nintendo pour écouler 250 millions de jeux nous montre que la prochaine année fiscale pourrait être encore plus incroyable que celle qui s'achève dans deux petites semaines, en dépit d'un catalogue, pour l'instant, tout juste sympa, avec les remakes de Pokémon Diamant et Perle déjà confirmés pour la fin de l'année et donc Splatoon 3 en début d'année prochaine.Source : Bloomberg