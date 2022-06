[Rumeur] Quand on reparle d'un Remaster de Metroid Prime

"Je peux dire qu'on m'a dit de manière assez assurée que Metroid Prime Remastered sera l'un de leurs gros jeux des Fêtes. Dans le passé, j'ai entendu dire que c'était en préparation, que des choses se passaient avec ce jeu. Aujourd'hui, on m'a dit qu'ils prévoyaient de sortir ce jeu pour les fêtes de fin d'année, presque certainement pour coïncider avec le 20e anniversaire en novembre. C'est en train d'arriver et ils doivent nous dire quand cette date de sortie est prévue."

L'autre scoop ici est que ces jeux sont également à venir. Ils sont également pratiquement terminés, mais Nintendo, étant donné qu'il s'agit de Nintendo, va les conserver et les sortir plus tard. C'est Nintendo qui décidera de l'ordre de sortie de ses jeux, et c'est ce qu'il fera. Mais il semble qu'ils le feront séparément. D'après ce que j'ai compris, Metroid Prime 1 bénéficiera d'un grand traitement de remasterisation, tandis que Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3 bénéficieront en quelque sorte d'une mise à jour des contrôles et d'autres choses du même genre, mais pas de la même révision que Metroid Prime 1.

Il y a un peu moins d'un an, on s'aventurait en terre inconnue avec une rumeur concernant l'alors possible sortie d'un remaster de Metroid Prime . De l'eau a bien coulé depuis, mais aussi longtemps qu'on aura des rumeurs concernant de possibles Nintendo Direct , eh bien nous aurons des rumeurs concernant des jeux Metroid.La rumeur du jour concerne donc un portage Switch de Metroid Prime, le tout premier jeu de la Trilogie Metroid Prime, paru sur Nintendo GameCube. C'est un jeu dont on parle depuis presque aussi longtemps que la Switch, mais il parait que cette fois, c'est la bonne ! On prendra donc les pincettes de rigueur jusqu'à ce qu'une confirmation vienne donner du poids à ces déclarations.C'est Jeff Grubb de The Giant Bomb qui a lâché la bombe lors de son émission du matin, en indiquant que le jeu sortirait à l'occasion du 20e anniversaire du jeu. C'est un anniversaire qu'on n'avait pas sur notre écran radar et pourtant, le jeu va en effet souffler ses 20 bougies en 2022 ! Que le temps passe vite.Voici ce que Jeff a déclaré :Et si la perspective de retrouve Metroid Prime n'était pas assez dingue, eh bien notez que Nintendo prévoit de sortir Metroid Prime 2 et 3 également, séparément, sans que quiconque se risque à la moindre date potentielle de sortie. Toutefois, seul le premier jeu de la trilogie ferait l'objet d'un remaster complet.Il a expliqué :Jusqu'à présent, on avait souvent entendu parler d'une sortie de la Trilogie sous forme de compilation des trois jeux, et non d'une sortie décalée pour chacun des titres. Jeff semble suffisamment sûr de lui pour qu'on ait ressenti le besoin de traiter cette rumeur plus qu'une autre, on saura bien assez vite s'il a été bien informé, ou si les détectives de Furukawa étaient encore à l'oeuvre pour démasquer des employés indélicats à l'origine de fuites Source : Nintendo Everything