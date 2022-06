[Rumeur] Oh, une rumeur sauvage de Nintendo Direct pour le 29 juin apparait !

Pour plusieurs générations de joueurs, juin est synonyme d'hystérie collective autour de l'E3 et des conférences des principaux éditeurs de jeux vidéo. Parmi eux, un certain Nintendo qui, cette année, fait profil très bas alors que la concurrence a bien maintenu des événements spéciaux en vue de donner de la perspective à ses fans.Mais du côté de Nintendo, rien. On a bien attendu, la semaine dernière, que Nintendo se décide peut-être à annoncer quelque chose. Il n'en fut rien, la nature ayant horreur du vide, la Rumeur s'est donc rappelée à nous avec une possible potentielle hypothétique diffusion d'un Nintendo Direct d'ci la fin du mois de juin 2022.On prend énormément de pincettes avec cette rumeur, parce que ce n'est pas la première fois qu'Internet s'enflamme autour d'un Nintendo Direct et qu'à force de les annoncer, ils finissent inévitablement par se produire. On pourra alors se targuer d'un "comme nous vous l'indiquions" mais pour l'heure, on n'en est pas du tout là.On a appris à prendre notre mal en patience avec Big N, et on se contentera donc de vous dire qu'il pourrait y avoir un Nintendo Direct autour du 29 juin. C'est en tout cas la date lâchée par un ancien journaliste d'IGN désormais employé de Sony Santa Monica, Alanah Mearce, qui a indiqué dans un live-stream que Nintendo préparerait quelque chose pour cette date, une déclaration ensuite confirmée par d'autres sources comme on les aime tant sur Twitter.On ne parlera plus de rumeur de Nintendo Direct avant le 29 juin, donc, sauf si de nouvelles informations viennent confirmer cette rumeur d'ici là. La pratique de Nintendo consiste à annoncer l'heure de diffusion 48 heures à l'avance, on devrait donc être fixé d'ici le 27 juin. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à vivre au gré des annonces des uns et des autres, dans leurs événements respectifs, en se disant quand même que cette semaine à une saveur un peu fade sans Nintendo pour venir nous donner de la visibilité sur ses prochains mois.Source : NintendoLife.com