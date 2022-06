Lumière sur SacriFire, un JRPG sauce polonaise très prometteur !

SacriFire trailer | PC Gaming Show E3 2021 13/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SacriFire - Exclusive Official Gameplay Trailer | Summer of Gaming 2022 13/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le projet s’intitule SacriFire. Bien que très discret, les images présentées sur les réseaux sociaux, Steam ou encore Kickstarter révèlent un RPG tout en pixel rivalisant de beauté avec le 2D HD de Square Enix. Il a été présenté l'an dernierloin des feux des projecteur avec ce trailer fort prometteur.Le jeu est bien entendu prévu sur Switch. Au programme : un récit qui se déroule dans un univers mêlant la magie, la religion et la technologie abordant des thèmes très matures. Décidément la science fantasy à le vent en poupe ces derniers temps. On n’en sait pas plus sur l’intrigue malheureusement.Côté gameplay, le studio promet une ambiance proche des années 90 avec des mécaniques modernes pour dynamiser les combats. Le studio ne cache pas son amour pour les saga de Xenogears ou encore Vagrant Story.Certes il y aura principalement du tour par tour mais il sera mixé avec des actions en temps réel et la possibilité de viser les différentes parties du corps de vos adversaires tout en réalisant des combos. La jouabilité semble très complète et sort carrément des sentiers battus. On hâte de voir cela.En dehors de cela, on annonce également différents types de compétences pour varier les styles, un grand choix d’armes et beaucoup de crafting. Mais ce qui sans doute attirera les fans, sera la bande son du titre.En effet, elle est composée par le légendaire Motoi Sakuraba. Les mélomanes doivent sans doute sauter au plafond en lisant ce grand nom japonais. Pour les autres, vous avez sans doute déjà joué à une aventure où il a composé la musique. Pour vous donner quelques exemples voici une liste non exhaustive des bandes son qu’il a composé ou participé : Baiten Kaitos I & II, les Tales of (dont Arise, Symphonia, Vesperia et bien d’autres), Shining Force, Golden Sun, Valkyrie Profile, et encore bien d’autre. Un artiste très habitué des compositions du RPG à travers lequel on peut déjà ressentir une ambiance magistrale rien que dans le trailer.Le studio polonais ne semble pas faire les choses à moitié puisque SacriFire a été repoussé à l’année prochaine. D’ailleurs un DLC est déjà en préparation, et il y en aurait potentiellement un deuxième. Il fait récemment parler de lui lors du récent événement Summer of Gaming 2022 avec encore un trailer sublime (ci-dessous).C’est donc une affaire à suivre de très près !