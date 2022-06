Une nouvelle bande-annonce pour Hollow Knight : Silksong

Hollow Knight: Silksong - Xbox Game Pass Reveal Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 06/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Trois ans que Hollow Knight: Silksong a été annoncé sur Nintendo Switch mais le jeu est resté depuis très discret. La suite de Hollow Knight est très attendu et chaque Nintendo Direct ravive la flamme d'espérance d'en avoir des nouvelles.Mais c'est finalement du côté de la Xbox et de sa conférence diffusée ce dimanche soir qu'il fallait se tourner pour en apprendre un peu plus sur le jeu ! Puisque Microsoft a annoncé l'arrivée du jeu le jour de sa sortie sur son service Xbox Game Pass. Une belle prise de guerre qui devrait ravir les fans et abonnés.Cette annonce a également été l'occasion de la diffusion d'une nouvelle bande-annonce permettant de voir un peu plus du jeu :A défaut d'une date de sortie, nous pouvons nous rassurer avec l'annonce faite par Microsoft : tous les jeux évoqués lors de sa conférence, et donc Hollow Knight: Silksong, sortiront d'ici 12 mois. C'est toujours ça de pris !