La saison 2 du Cuphead Show arrive le 19 août sur Netflix

The Cuphead Show Season 2 - Offiicial Teaser Trailer (2022) Netflix 06/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cuphead est à la fête en ce moment, alors le DLC tant attendu arrivera d'ici quelques semaines, nous avons également appris que le dessin-animé sorti un peu plus tôt dans l'année, The Cuphead Show, aurait le droit à une saison 2 qui arrive dès cet été !Toujours exclusif à la plateforme Netflix, la saison 2 de The Cuphead Show permettra de continuer à suivre les aventures animées de Cuphead et Mugman, désormais en compagnie de Chalice.Retrouvez ci-dessous un premier teaser de cette saison 2 :La saison 2 de The Cuphead Show arrivera le 19 août prochain, exclusivement sur Netflix.