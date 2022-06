Une nouvelle vidéo pour Cuphead: The Delicious Last Course avant une sortie le 30 juin

Summer Game Fest: Cuphead: The Delicious Last Course World Premiere Gameplay Footage 06/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cuphead et Mugman s'apprêtent à reprendre du service : le DLC promis depuis tant d'années arrivera d'ici quelques semaines ! Le Studio MDHR en charge du jeu a aujourd'hui diffusé, dans le cadre du Summer Game Fest, une nouvelle vidéo de ce DLC portant le doux nom de "The Delicious Last Course".The Delicious Last Course, ou "D.L.C" pour les plus attentifs, sera donc un contenu additionnel où Ms. Chalice vient prêter main-forte aux deux frangins dans une ultime aventure où elle sera pour la première fois jouable avec donc ses propres armes et pouvoirs.Voici une première vidéo de gameplay diffusée il y a quelques heures lors du Summer Game Fest :Cuphead: The Delicious Last Course arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch.