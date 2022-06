Niantic partage quelques chiffres sur le Pokémon GO Fest 2022

Le week-end dernier se tenait le Pokémon GO Fest édition 2022 : l'occasion pour des millions de joueurs de se bouger un peu plus que d'habitudes pour capturer des centaines de Pokémon et réaliser les nombreux objectifs permettant de débloquer plusieurs bonus pour cet été.L'évènement a été une réussite un peu partout dans le monde et notamment à Paris où des centaines de joueurs se sont encore retrouvés dans les Jardins des Tuileries pour passer un bon moment autour des monstres de poche.La réussite est confirmée par Niantic qui a publié aujourd'hui un article sur son blog qui revient sur l'évènement avec quelques chiffres supplémentaires.Trois chiffres donnent le tournis : plus d'un milliard de Pokémon ont été capturés pendant le week-end par des Dresseurs qui ont également fait tourner plus de 750 millions de fois des PokéStops ; tout en marchant collectivement plus de 100 millions de kilomètres. Pour vous donner une idée : 100 millions de kilomètres, c'est plus de 39 fois la distance Terre-Lune et correspond à une bonne partie de la distance entre la Terre et Mars.Tout cela a permis évidemment de débloquer l'intégralité des bonus mis en jeu et qui seront dévoilés tout au long de l'été avant un gros évènement final le 27 août prochain ! Rendez-vous désormais du 1er au 3 juillet à Berlin pour un nouveau Pokémon GO Fest exclusif et localisé.