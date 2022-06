Des infos, une démo et un collector pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Cette après-midi, Nintendo a publié un tout nouveau trailer autour du prochain Fire Emblem version Musso, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui se tiendra dans l’univers du dernier jeu en date de la série, Fire Emblem: Three Houses, best-seller de la série à ce jour.Avec ce trailer, quelques brides de l’intrigue principale commencent certes à se livrer à nous mais c’est surtout l’annonce d’une version démo, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop , que l’on retient. En effet, cette dernière permet au joueur de prendre part au prologue du titre, de la même manière que ce que proposait la démo de Hyrule Warriors : L’ère du Fléau, l’an dernier.En plus de tout cela, Nintendo a aussi annoncé la sortie d’une édition collector plutôt garnie pour le jeu. Celui-ci contient un art-book, un set de cartes postales, une carte en tissu de la région de Fodlan ainsi qu’un set de 5 figurines en acrylique. Cependant, on déplore le manque d’un steelbook, probablement réservé en tant que bonus de précommande dans certaines enseignes.