Capcom annonce son ''Capcom Showcase'', prévu mardi 14 juin

Publié le 06/08/2022

à 18h52

Alors que l’E3 est annulé une nouvelle fois cette année, la plupart des éditeurs décident de maintenir leurs conférences planifiées à cette période stratégique en matière de marketing et de communication qu’est le mois de juin. Si certains ont décidé d'annuler leur conférence annuelle, ce n’est pas le cas de Capcom qui maintient son Capcom Showcase.



Le Capcom Showcase aura donc lieu mardi prochain à 12h (heure de Paris) et permettra à l’éditeur japonais de présenter ses futures productions. Ce sera l’occasion d’en découvrir plus sur le DLC de Monster Hunter Rise, Sunbreak, qui sortira le 30 juin 2022.

D’autres titres pourraient être montrés comme Street Fighter 6, et Resident Evil 4 Remake, révélés il y a quelques jours lors du State of Play organisé par PlayStation, tout comme Exo Primal et SF Pragmata.



Tout cela, sans oublier la possibilité d’annonce de nouveaux projets. Au total, la présentation devrait durer 35 minutes, de quoi montrer pas mal de choses aux fans, bien qu’il faudra concocter avec pas mal de gameplay au cours de cette présentation.