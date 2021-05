News Rumeurs

“C'est le 40e anniversaire du grand singe et, bien que je ne sache pas trop comment Nintendo célèbrera l'occasion, un nouveau jeu DK en 2D est en cours de développement par EPD Tokyo. Retro Studios étant manifestement occupé à d'autres choses, Nintendo a pris l'initiative de ramener DK en tant que série interne. Ne vous attendez pas à ce que le nom "Country" revienne, car EPD Tokyo n'est pas intéressé à faire une suite à des jeux qu'il n'a pas faits. Diddy, Cranky et la Kremling Krew devraient tous être de retour dans ce nouveau volet. Il semblerait que ce jeu soit lancé avant la fin de l'année. Une annonce à l'E3 semble très probable.”

Zippo

C'est la petite rumeur qui secoue aujourd'hui : un nouveau jeu Donkey Kong serait en cours de développement, mais Retro Studios ne serait pas en charge du développement du titre.Ce serait en effet Nintendo EPD, à qui l'on doit ces dernières années des titres comme Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Ring Fit Adventure, ACNH ou prochainement, la suite de Breath of the Wild. Nintendo EPD, pour Entertainment Planning & Development, est également en charge de la gestion des développements internes, comme externes.A lire aussi : Portage de Metroid Prime Trilogy sur Switch : un ex-designer de Retro Studio plus que sceptique Mais revenons à nos singeries. Ce nouveau Donkey Kong en cours de développement serait ainsi un jeu 2D ou 2.5D mais ne se déroulerait pas dans un monde en 3D. De plus, le leaker Zippo indique que le jeu ne suivrait pas la série Donkey Kong Country car "". Source : NintendoLife