[Rumeur] Un Nintendo Direct pourrait avoir lieu en septembre

A Nintendo Direct Is Coming in September 31/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ayant lieu en début d’année (février/mars), avant l’été (juin) et à la rentrée (septembre), c’est un rendez-vous que les fans attendent tous les ans. Rappelons que le 28 juin dernier, le Nintendo Direct classique s’est vu remplacé par un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase (éditeurs tiers) avec malgré tout des annonces intéressantes (on pense notamment à Nier Automata, Pac-Man World Re-Pac ou encore Dragon Quest Treasures).Ce format désormais parfaitement inscrit dans la communication de Nintendo, génère une certaine excitation et installe surtout une proximité avec les joueurs. Le mois de septembre est souvent synonyme d’annonces exceptionnelles. Selon le journaliste Jeff Grubb, un Nintendo Direct serait prévu pour la semaine du 12. On retrouve également cette hypothèse intégrée dans un planning qu’il partage sur sa page Twitter.Au programme, des annonces d’éditeurs tiers et surtout de grosses révélations. Parmi lesquelles le remaster HD des jeux The Legend of Zelda : Twilight Princess ainsi que The Legend of Zelda : The Wind Waker. Un remaster également pour Metroid Prime. Avec la présence d’éditeurs tiers, il suppose qu’il s’agira d’un format Nintendo Direct Mini mais que nous ne sommes pas à l’abri d’en apprendre plus sur le titre final de la suite de The Legend of Zelda : Breath of The Wild.Voici la vidéo de l’épisode si vous souhaitez avoir plus de détails quant à cette rumeur.Bien entendu, nous parlons au conditionnel car à ce jour Nintendo n’a fait aucun communiqué officiel. Attendons donc sagement que le géant japonais se prononce avant de noter l’événement dans notre agenda.