Switch Ultimate Controller, la manette ultra pro de 8BitDo

On ne présente plus 8BitDo, entreprise spécialisée dans les accessoires retro et extrêmement personnalisables. La société s’attaque désormais au marché plus onéreux des manettes pro. La dernière en date se nomme la Switch Ultimate Controller, compatible avec la Nintendo Switch, mais aussi le PC, Android et iOS.Tout l'intérêt de cette manette est dans son côté ultra personnalisable via un logiciel qui permet d’attribuer les boutons avec les fonctionnalités de vos choix. Il est possible de gérer la sensibilité des sticks ou des gâchettes, le contrôle des vibrations, l’attribution de macro pour faire de longues séquences liées à un seul bouton. De plus, la manette possède deux palettes à l'arrière pour plus de confort et offre la possibilité de créer plusieurs profils personnalisés.Sa date de sortie est pour le 28 octobre et est disponible en précommande à 34.99 $ pour la version filaire et à 69.99 $ pour la version sans fil, à peine plus cher qu’une manette Switch pro, que demande le peuple ?Et bien le peuple demande des précommandes européennes. À l’heure actuelle, il est possible de la trouver mais uniquement aux Etats-Unis et avec un frais de port et taxes montant le prix de la manette à 98.33 $, une bagatelle...