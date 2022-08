Pikachu Jet TR : un Boeing aux couleurs des Pokémon pour la compagnie singapourienne Scoot

On évoque parfois ces avions aux couleurs de Pikachu et ses amis, et c'est cette fois la compagnie Scoot qui s'est offert un avion Pokémon qui effectuera son premier vol le 9 septembre prochain, pour relier Singapour à Tokyo.Le Pikachu Jet TR est un Boeing 787-9 Dreamliner qui desservira par ailleurs d'autres destinations du sud-est asiatique, comme Séoul en Corée du Sud. L'événement s'inscrit dans une série d'initiatives de la part de The Pokémon Company pour promouvoir les Pokémon à Singapour. Ainsi, du 18 au 20 novembre 2022, un Week-end Pikachu à Singapour sera notamment organisé.Scoot est la seconde compagnie aérienne asiatique non-japonaise à avoir eu le droit d'utiliser l'image des Pokémon sur son avion : China Airlines a déjà pu équiper sa flotte d'un avion Pokémon.Et puisque l'on parle du motif qui décore l'avion, entrons un peu dans le détail de ce dont ce 787 Dreamliner sera décoré : on y retrouvera sur la carlingue des Pokémon des deux premières générations, on reconnait par exemple Lokhlass, Psykokwak, Pichu et Célébi, en plus de l'ami Pikachu.Sur son site officiel, The Pokémon Conpany explique que le motif sur l'avion est inspiré du pollen des fleurs. Les passionnés prendront bien soin d'observer les ailes de l'avion lors de leur embarquement, puisque des Pokémon se cachent sur les ailes.A lire aussi : après les avions, voici la BMW Mini Concept Iceman Pikachu Ne manquez pas de partager vos photos de cet avion tout mignon qui volera en Asie du Sud-Est à partir du 9 septembre prochain !Source : Siliconera via Flying-Pikachu.com