Une voiture Mini Concept Aceman aux couleurs des Pokémon

Introducing the MINI x Pokémon Collaboration 24/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

MINI Aceman gets a Pokemon mode | Exclusive First Look 24/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous sommes habitués depuis Pokémon GO de retrouver les monstre de poche un peu partout dans notre environnement quotidien ; nous avions déjà pu voir les avions Pokémon à la fin des années 90 mais alors avions nous venir la collaboration entre les voitures Mini et la marque Pokémon ?C'est l'une des surprises de cette ouverture de la Gamescom : le groupe allemand BMW a dévoilé une collaboration avec Pokémon pour son concept car Mini Concept Aceman.La voiture remplie d'écrans mettra en avant les Pokémon et plus particulièrement Pikachu puisque la voiture sera évidemment 100% électrique comme le Pokémon vedette. L'occasion était bien trop belle pour passer à côté de ça !La Mini Concept Aceman x Pokémon est équipé d'un projecteur au niveau de ses phares qui vous permettra de profiter des derniers films Pokémon en vadrouille. La voiture est également connectée et BMW parle même de la possibilité d'y connecter une console... affaire à suivre !Voici un premier aperçu de la voiture en vidéo :La voiture concept avait été dévoilée au début de l'été et cette collaboration est davantage là pour faire parler de la marque que de dévoiler un produit prêt à sortir puisque la voiture n'est pas attendue avant 2024. De quoi nous laisser le temps d'économiser (et de passer notre permis de conduire !).Source : BMWBlog