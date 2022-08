Petit Dej PN du mercredi 24 août 2022 : Ubisoft Forward 2022, let's Sing 2023, Splatoon 3

Ubisoft nous donne rendez-vous à sa célébration Ubisoft Forward le 10 septembre 2022

L'éditeur avait fait l'impasse cette année sur la traditionnelle période E3 pour permettre à ses développements internes de pouvoir travailler correctement et avoir quelque chose d'un peu plus concret à présenter. L'année 2021-2022 a été difficile pour le groupe et le planning de sorties s'est donc retrouvé assez famélique par rapport aux habitudes.





Cependant, il est l'heure pour Ubisoft de dévoiler un peu plus ses nombreux projets et l'éditeur nous donne rendez-vous à 21 h le samedi 10 septembre 2022 pour assister au nouvel événement Ubisoft Forward en direct.





Ubisoft Forward sera diffusé en direct sur YouTube Twitch et sur leur site Internet officiel, Ubisoft.com/Forward , dans de nombreuses langues et diverses options d'accessibilité.





Les premiers titres de Let's Sing 2023 sont dévoilés, avec Billie Eilish et Lil Nas X Les fans de karaoké doivent connaître les réalisations du développeur Ravenscourt et sa franchise Let's Sing. L'opus Let's Sing 2023 revient sur Switch et le salon Gamescom sera l'occasion de voir le jeu (Hall 9 B-010). La première bande-annonce est disponible ci-dessous, et bien qu'elle ne fournisse aucune date de sortie pour le moment, elle présente certains des artistes et 30 chansons que vous pourrez trouver dans le jeu.



On retrouve des valeurs sûres du karaoké comme Avril Lavigne ("Complicated"), Ed Sheeran ("Bad Habits") et Jason Derulo ("Acapulco"), ainsi que des stars de la pop moderne comme Billie Eilish ("Happier Than Ever") et Lil Nas X (Old Town Road). On notera également "Your Song" de Rita Ora et "How Long ?" de Charlie Puth.

Let's Sing 2023 - Teaser Trailer 24/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



N'oubliez pas de télécharger votre démo Splatoon 3 pour participer au premier test Splatfest nouvelle génération.





Raimie, Pasquale et Angie, nos trois nouveaux personnages stars de Splatoon 3 nous attendent ce week-end pour le Splatfest. Ce groupe Deep Cut qui devrait égayer de prochains concerts virtuels semble avoir gagné la faveur du public avec de nombreux témoignages d'affection sur le Net. Si on s'étonne de ne pas avoir encore eu d'informations sur une éventuelle sortie du trio sous forme d'amiibo comme c'est la tradition jusqu'à présent (même si personnellement nous sommes inconsolables de ne pas avoir eu Charbitre et mini-charbitre en petite figurine), l'arrivée de Splatoon 3 est le gros morceau de Nintendo pour cette période et un test clé : être capable de dynamiser les ventes de la franchise maintenant qu'elle est solidement installée sur le marché avec un parc de plus de 111 millions de consoles dans le monde, transcender l'eSport avec la révolution des combats sous forme de 3 équipes en simultanée, et surtout convaincre désormais que l'on peut avoir deux jeux de la même franchise sur la même vie de la console en donnant l'envie à l'ensemble des possesseurs de Splatoon 2 de passer à la version 3. Voici une nouvelle petite vidéo partagée par Perfectly Nintendo (malheureusement avec des problèmes de son).



Splatoon 3 - Footage (August 23rd) 24/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Splatoon 3 a des arguments convaincant pour attirer du monde et on jugera bien évidemment sur la qualité des serveurs.





On le sait, Splatoon 3 utilisera un nouveau système de serveur interne pour le jeu en ligne, le NPLN. NPLN est utilisé pour un certain nombre de fonctions de lobby utilisées dans Splatoon 3, qu'il serait assez difficile, voire impossible, d'ajouter sur l'ancien système de serveur, NEX.



Le NPLN n'a atteint la version 1.0.0 que dans une récente mise à jour de Monster Hunter Rise, ce qui en fait un système plutôt nouveau pour Nintendo. Splatoon 3 sera le troisième jeu à utiliser le NPLN, et c'est le premier jeu en ligne à le faire. Enfin, le NPLN apporte quelques améliorations au matchmaking, ce qui peut faciliter les connexions en peer-to-peer. Splatoon 3 utilise la configuration P2P comme les précédents opus, et le NPLN pourrait être utilisé pour améliorer le matchmaking en fonction de la latence (RTT). Le serveur NPLN peut également servir de relais entre consoles pour les connexions avec des types de NAT médiocres.



Enfin, on pourra vérifier concrètement si, comme de nombreux indices dans le code le sous-entend, Splatoon 3 utilise la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 1.0, une solution d'upscale d'images, pour produire des images haute résolution à partir d'entrées de basse résolution dans les grandes lignes.





Comme le précise OatmealDome qui étudie beaucoup les codes des jeux Nintendo avec son groupe de passionnés, ce FidelityFX 1.0 est un peu moins performant que la dernière mouture :







Notez qu'il ne s'agit *pas* de la 2.0, qui utilise la mise à l'échelle temporelle (mise à l'échelle à partir des données des images précédentes). La version 1.0 utilise la mise à l'échelle spatiale (mise à l'échelle basée uniquement sur les données de l'image actuelle).

Dans la démo #Splatoon3 Splatfest World Premiere, vous allez pouvoir jouer entre amis... si vous avez choisi le même camp !



Taguez votre équipe en commentaire ! pic.twitter.com/kvlfoTdPug — Nintendo France (@NintendoFrance) August 23, 2022

Pour que ce test grandeur nature soit réellement une opportunité pour chacun de découvrir correctement le jeu, cette première mondiale du Splatfest de Splatoon 3 comprendra "26 armes", dont quelques armes nouvellement présentées ces derniers temps.





Ce premier Splatfest pour Splatoon 3 débute le 27 août, et la démo sera disponible le 25 août (elle peut déjà être préchargée). Il y aura des tutoriels, la possibilité de se déplacer dans Splatsville et des batailles. La première est Pierre, papier, ciseaux.

Les combats se concentreront sur la période 10h - 22h en France, ne manquez pas cet événement ! Et vous pourrez jouer avec vos amis si vous choisissez le même camp durant ce Splatfest !





Pour la première fois, il sera possible de sélectionne le continent de son choix pour participer !





Lorsque les précommandes de Splatoon 3 ont été lancées sur l'eShop, de nombreuses personnes ont remarqué que cette fois-ci, Nintendo avait opté pour un seul SKU global (ce qui est la norme pour pratiquement tous les jeux Nintendo sur Nintendo Switch), avec toutes les langues incluses dans une seule version. Cela semblait indiquer que les Splatfests de Splatoon 3 seraient entièrement mondiaux.



Et aujourd'hui, Nintendo a annoncé que les joueurs participant à la première mondiale de Splatfest pourront sélectionner leur région. Lorsque vous lancerez la démo pour la première fois, il vous sera demandé de sélectionner votre région de résidence. Mais attention : une fois que vous aurez fait votre choix, vous ne pourrez plus le modifier et vous devrez participer au Splatfest à l'heure prévue pour cette région, pensez-y au niveau décalage horaire !



La démo de Splatfest World Premiere proposera 4 options pour votre région :

- Japon

- Amériques

- Europe

- Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Hong Kong



Les dernières actualités sur le jeu

Parmi les nouveautés du jeu, la tour principale de la Contrée Clabousse abrite un hall un peu plus interactif qu'auparavant. Nous pouvons, outre lancer les matchs, venir personnaliser notre casier, nous entraîner à l'aire de tir, voir nos résultats et matchs récents, ou faire équipe avec nos amis en parlant à leur fantôme.

Pour bénéficier de toutes ces personnalisations, direction le magasin Coolypso dans ce Splatoon3, qui vous proposera de quoi décorer votre casier, personnaliser votre Splatiquette ainsi que de l'équipement saisonnier, en compagnie de Monia qui tient la boutique.



NPD de juillet 2022 : les 20 jeux les plus vendus aux États-Unis Le NPD Group a publié une liste des vingt jeux les plus vendus aux États-Unis pour le mois de juillet 2022. Les résultats peuvent être trouvés ci-dessous.



1. MultiVersus – Warner Bros. Interactive

2. Elden Ring – Bandai Namco

3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Warner Bros. Interactive

4. Xenoblade Chronicles 3 * – Nintendo

5. Call of Duty: Vanguard – Activision Blizzard

6. MLB The Show 22 – Multiple Video Game Manufactures

7. Mario Kart 8 * – Nintendo

8. Digimon Survive – Bandai Namco

9. Minecraft – Multiple Video Game Manufactures

10. F1 2022 – EA

11. Kirby et le monde oublié * – Nintendo

12. Super Smash Bros. Ultimate * – Nintendo

13. Animal Crossing: New Horizons * – Nintendo

14. Overwatch – Activision Blizzard

15. Pokemon Legends: Arceus * – Nintendo

16. Nintendo Switch Sports * – Nintendo

17. Call of Duty: Black Ops: Cold War – Activision Blizzard

18. Far Cry 6 – Ubisoft

19. Call of Duty: Black Ops III – Activision Blizzard

20. Monster Hunter Rise – Capcom



Nintendo s'en sort bien même si le rouleau compresseur MultiVersus de Warner domine le marché actuellement. Notons que pour le moment il n'est pas prévu de porter MultiVersus sur Switch, malgré le parc installé de 111 millions de Switch.



MultiVersus vs Super Smash Bros Ultimate - DF Tech Review - PS5 vs Xbox Series X/S 24/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une autre série de données est disponible dans le rapport NPD de ce mois-ci. Outre les meilleures ventes sur Switch spécifiquement pour le mois de juillet 2022, nous avons également la liste des jeux qui se sont le mieux vendu depuis le début de cette année 2022 ainsi que la liste des titres les plus vendus sur les douze derniers mois :







Nous profitons de ce top des ventes pour partager deux illustrations de deux jeux du top. Une très jolie illustration de Kirby et la dernière image partagée par M Saukarai pour Super Smash Bros. Ultimate, qui vient ainsi d'épuiser son stock d'images en réserve.