Masahiro Sakurai lance sa chaîne YouTube

Un nouveau challenger apparait ! Masahiro Sakurai rejoint le YouTube-game ! En effet, le créateur de Kirby et de Super Smash Bros. vient d'ouvrir sa chaîne YouTube.Après avoir animé plusieurs séquences vidéos pour présenter les nouveaux personnages de Super Smash Bros. Ultimate, Monsieur Sakurai a visiblement pris goût à ça et s'est décidé à profiter de son temps libre pour nous parler de jeux vidéo.La chaîne est intitulée sobrement "Masahiro Sakurai on Creating Games" et reviendra, comme vous pouvez vous en douter, sur les différents process de création d'un jeu vidéo.Voici la première vidéo de la chaîne où le créateur nous introduit à sa chaîne :D'autres vidéos arriveront régulièrement et sa chaîne YouTube regorge déjà de deux autres vidéos : l'une présente les travaux de Sakurai au fil des années, l'autre sur les "Big moments" :Nous ne pouvons que saluer cette arrivée et les premières vidéos donnent envie d'en voir davantage !