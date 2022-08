Petit Dej PN du jeudi 25 aout 2022 : une mise à jour importante pour Azure Striker Gunvolt 3, Dragon Quest X Offline, God of Rock, Teslagrad 2

Azure Striker Gunvolt 3 - annonce de cinq mois de mises à jour gratuites, à commencer par la version 1.1.0 ce 25 août.

Peu après le lancement d'Azure Striker Gunvolt 3, quelques remontées de joueurs avaient permis de détecter un bug capable de corrompre les données de sauvegarde lors de situations peu fréquentes. Pour qu'il se déclenche, vous devez supprimer un fichier de sauvegarde à partir de l'écran de sélection des fichiers, puis modifier vos paramètres ou vos options de langue à partir de l'écran titre. Ensuite, le fait de commencer une nouvelle partie dans l'emplacement supprimé et de sauvegarder manuellement ou automatiquement corrompra cet emplacement de sauvegarde.



Heureusement, Inti Creates conscient de ce problème s'est efforcé de le résoudre et une mise à jour 1.10 fait donc son apparition aujourd'hui avec quelques nouveautés supplémentaires.







Azure Striker Gunvolt 3 est la suite officielle de l'opus 2, reprenant le jeu là où l'on s'était arrêté.Le nouveau protagoniste Kirin combat aux côtés de Gunvolt, permettant aux joueurs de changer de personnage à la volée, ajoutant un nouvel élément au gameplay d'action 2D à grande vitesse de la série. Des visages familiers reviendront sous la forme d'"Impulsions d'image", un nouveau système qui permet aux joueurs d'utiliser des personnages du passé de Gunvolt en combat avec plus de 150 variétés disponibles !



Grâce à la coopération de Keiji Inafune (LEVEL5 comcept CCO), producteur exécutif de la série / superviseur de l'action, Inti Creates a fait évoluer l'action d'Azure Striker Gunvolt 3 pour dépasser les attentes des joueurs modernes sur les plateformes Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series S|X.



蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス) - Ver.1.1.0 紹介映像 25/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la feuille de routes des mises à jour prévues, qui concernent toutes les plateformes accueillant ce troisième opus et seront intégrés à tout nouveau portage du jeu vers une éventuelle sortie sur une autre plateforme

-88th Rite – Pate Mist Refined ; Kirin XX se déplace à grande vitesse dans la zone, laissant derrière elle des traînées de lumière alors qu'elle découpe les ennemis avec son attaque ultime.

Le nouveau mode D-Nizer



25/08/2022



-Après avoir rempli une certaine condition, le mode D-nizer sera disponible à partir de l'écran titre. Votre limite de temps est la jauge des entraves, qui diminue au fil du temps et chaque fois que vous utilisez vos compétences ou votre prévoyance. Battez les ennemis avec brio pour restaurer votre jauge et voyez jusqu'où vous pouvez aller !



Kirin n'est pas disponible en mode D-nizer. En échange, vous pourrez "D-nizer" (Dragonisation Primordiale) sous certaines conditions. Cela prend du temps de D-nizer, vous ne pourrez pas l'utiliser en un rien de temps. Planifiez votre stratégie en conséquence !

25/08/2022





Le GV D-nizé est tout aussi fort que dans l'histoire principale. Cependant, l'utilisation de ce pouvoir augmente un compteur en bas à droite de l'écran. Lorsque le compteur atteint 100 %, la partie est terminée. Vous gagnerez des crédits en jouant au mode D-nizer, ce qui vous permettra d'acheter des capacités spéciales. Certaines d'entre elles sont très puissantes, alors exploitez-les au maximum et essayez de franchir toutes les étapes ! Source : Gematsu

Dragon Quest X Offline reçoit sa troisième bande-annonce L'éditeur Square Enix et le développeur B.B. Studio ont publié le troisième trailer officiel de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline avant sa sortie calée pour le 15 septembre au Japon.

Le mode D-nizer vous demande d'incarner une version spéciale de Gunvolt pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans un mode de survie très difficile. Dans ce mode, Gunvolt joue de la même manière que dans l'histoire principale avec l'Impulsion d'image passive "Dragon primal" équipée de la Gunvolt. Il est fortement recommandé de s'entraîner en utilisant cette impulsion d'image dans chaque étape avant de s'attaquer au mode D-nizer.-Après avoir rempli une certaine condition, le mode D-nizer sera disponible à partir de l'écran titre. Votre limite de temps est la jauge des entraves, qui diminue au fil du temps et chaque fois que vous utilisez vos compétences ou votre prévoyance. Battez les ennemis avec brio pour restaurer votre jauge et voyez jusqu'où vous pouvez aller !Source : GematsuL'éditeur Square Enix et le développeur B.B. Studio ont publié le troisième trailer officiel de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline avant sa sortie calée pour le 15 septembre au Japon.



『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』プロモーション映像第三弾 25/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





L'épisode exclusif au jeu Offline se déroule dans le passé du continent Ogreede, que vous pouvez visiter dans Dragon Quest X Online… Les personnages principaux de cet épisode sont Erge et Himea. En plus de scènes non montrées dans DQX Online, la nouvelle histoire nous en dira plus sur leur passé… La fille ogre est Garmy, le nouveau personnage introduit dans Dragon Quest X Offline. L'histoire de cet épisode inédit tourne autour d'elle. Les joueurs pourront combattre aux côtés d'Himea et de Garmy en tant que personnages invités dans les combats. - Square Enix (Twitter) D’autres ajouts sont attendus ultérieurement, notamment avec l’arrivée d’un pack d'extension prévu en téléchargement au printemps 2023. En voilà un titre intéressant, qu'on espère fortement voir traverser les océans jusqu'à chez nous grâce aux modifications apportées à ce Dragon Quest X Offline. Ce MMORPG est une déclinaison du jeu de base accessible hors-ligne, réponse à une forte demande sur ce sujet de la part de la communauté des joueurs. Le jeu a donc connu pas mal de modifications esthétiques, notamment des personnages modélisés désormais à la sauce « chibi » (ou SD pour « Super Deformed »), et le scénario de Dragon Quest X Offline met en scène les différentes races de personnages que l’on pouvait incarner dans le MMORPG autour du héros principal.D’autres ajouts sont attendus ultérieurement, notamment avec l’arrivée d’un pack d'extension prévu en téléchargement au printemps 2023.





Parmi les quelques nouvelles informations glanées autour du jeu, vous pouvez enregistrer les personnages de vos amis qui jouent à Dragon Quest X Offline à la Taverne de l'Aventurier et les envoyer vaincre les monstres du Corps des Monstres dans votre jeu.



En visitant la Taverne de l'Aventurier dans une ville, vous pouvez enregistrer votre protagoniste, qui peut alors apparaître dans les mondes des autres utilisateurs jouant à Dragon Quest X Offline. Bien entendu, les personnages de vos amis peuvent également apparaître dans votre jeu. Partagez votre "sort d'ami" (mot de passe) avec vos amis !

-Vous pouvez obtenir des demandes d'assujettissement dans les coffres au trésor laissés par les ennemis. Les demandes d'assujettissement ont un niveau de difficulté allant de une à cinq étoiles. Plus la difficulté est élevée, plus la récompense est importante !





Un jeu de combat rythmique God of Rock annoncé sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch et PC pour cet hiver. L'éditeur Modus Games et le développeur Modus Studios Brazil ont annoncé God of Rock, un jeu de rythme et de combat pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Il sera lancé cet hiver au prix de 29,99 dollars.



Voici un aperçu du jeu, via Modus Games :



Le mystérieux Dieu du Rock a fait revivre les âmes des plus grands musiciens de l'univers pour qu'elles s'affrontent pour son divertissement. Revitalisé avec de nouveaux corps et de nouveaux pouvoirs, chaque musicien deviendra un concurrent dans son jeu, luttant les uns contre les autres pour la suprématie musicale sur une scène mondiale.







God of Rock mêle un gameplay basé sur le rythme à des mécanismes de jeu de combat dans des matchs tendus en un contre un. Choisissez parmi une douzaine de combattants uniques, chacun ayant son propre design, sa propre mécanique et ses propres attaques harmoniques. Adoucissez votre adversaire en exécutant des mouvements normaux et en augmentant votre compteur en frappant des notes au rythme de la chanson, puis dépensez votre compteur pour déclencher des mouvements EX et spéciaux qui font des dégâts et ajoutent de la complexité à leurs morceaux. Enfin, terminez-les avec une Super attaque dévastatrice ! Au fur et à mesure que le combat avance, la musique devient de plus en plus complexe et difficile jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant debout !





Caractéristiques principales - Battez-vous au rythme de la musique - Participez à des batailles musicales exagérées dans ce jeu de combat compétitif basé sur le rythme.

- Plafond de compétences illimité - La difficulté des morceaux augmente jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant.

- Plus de 40 chansons originales - Chacune d'entre elles comporte des morceaux uniques et difficiles à maîtriser.

- L'univers est votre scène - Contrôlez 12 personnages très différents, chacun avec son propre style de jeu, dans huit scènes dynamiques situées dans l'univers.

Modes de jeu

- Mode histoire - Suivez votre personnage préféré dans un mode histoire à embranchements et affrontez d'autres musiciens pour être le dernier debout.

- Mode entraînement - Maîtrisez les segments les plus difficiles de chaque chanson et entraînez-vous à exécuter des mouvements spéciaux en rythme.

- Éditeur de morceaux - Donnez votre propre style à vos morceaux préférés en ajoutant et en supprimant des notes à votre guise.

- Multijoueur en ligne local et classé - Affrontez des joueurs de chez vous ou du monde entier en mode multijoueur occasionnel et classé. L'éditeur Modus Games et le développeur Modus Studios Brazil ont annoncé God of Rock, un jeu de rythme et de combat pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Il sera lancé cet hiver au prix de 29,99 dollars.Voici un aperçu du jeu, via Modus Games :- Battez-vous au rythme de la musique - Participez à des batailles musicales exagérées dans ce jeu de combat compétitif basé sur le rythme.- Plafond de compétences illimité - La difficulté des morceaux augmente jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant.- Plus de 40 chansons originales - Chacune d'entre elles comporte des morceaux uniques et difficiles à maîtriser.- L'univers est votre scène - Contrôlez 12 personnages très différents, chacun avec son propre style de jeu, dans huit scènes dynamiques situées dans l'univers.- Mode histoire - Suivez votre personnage préféré dans un mode histoire à embranchements et affrontez d'autres musiciens pour être le dernier debout.- Mode entraînement - Maîtrisez les segments les plus difficiles de chaque chanson et entraînez-vous à exécuter des mouvements spéciaux en rythme.- Éditeur de morceaux - Donnez votre propre style à vos morceaux préférés en ajoutant et en supprimant des notes à votre guise.- Multijoueur en ligne local et classé - Affrontez des joueurs de chez vous ou du monde entier en mode multijoueur occasionnel et classé.





On se regarde une petite vidéo découverte :





God of Rock - Announce Trailer 25/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Teslagrad 2 se montre au Gamescom 2022.









Lumina, une jeune Teslamancer, se retrouve bloquée après que son dirigeable se soit écrasé à Wyrmheim, une terre isolée et traîtresse au Nord. Embarquez dans une aventure dangereuse, en explorant une gigantesque tour abandonnée qui domine une vallée au bord d'un fjord, dans le but de ramener Lumina chez elle et auprès de sa famille. Utilisez des pouvoirs électromagnétiques pour survivre aux dangers d'une terre sauvage et indomptée. Défendez-vous contre des raiders vikings, affrontez des bêtes effroyables inspirées de la mythologie nordique et triomphez de boss épiques ! Au fur et à mesure de votre voyage, vous découvrirez de nouvelles compétences et de nouveaux équipements nécessaires pour découvrir les secrets de la terre et plonger dans le sombre passé des ancêtres de Lumina.







Teslagrad 2 est la suite du très populaire jeu basé sur la physique où les pouvoirs électromagnétiques sont au cœur de la survie. Avec des graphismes améliorés, un monde plus vaste et de nouveaux outils de résolution d'énigmes, Teslagrad 2 offre une expérience nouvelle et immersive sur la plate-forme d'énigmes ! L'univers visuel nous embarque vers un Steampunk à la sauce scandinavienne, accompagnée d'une bande-son orchestrale inspirée de sonorités folkloriques nordiques et de morceaux électroniques.

Annoncé en septembre 2020, la suite du jeu d'action-aventure à défilement latéral de Teslagrad, sorti sur Wii U et Switch, sera lancée au printemps 2023 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch et PC. Une attente totalement justifiée pour un titre qui s'annonce vraiment très beau. Une vidéo a été partagée par l'éditeur Modus Games et le développeur Rain Games.L'univers visuel nous embarque vers un Steampunk à la sauce scandinavienne, accompagnée d'une bande-son orchestrale inspirée de sonorités folkloriques nordiques et de morceaux électroniques.





- Explorez un monde abondant - Découvrez de riches et magnifiques environnements 2D peints à la main dans un monde sauvage et ravagé qui regorge d'objets à collectionner, de secrets et d'histoires.



- Un gameplay magnétique - Testez vos capacités logiques avec des puzzles perplexes basés sur la physique électromagnétique réelle et appréciez une nouvelle tournure avec des aimants courbés !







- Maîtrisez les mouvements fluides - Perfectionnez vos nouvelles compétences et celles que vous avez déjà acquises et utilisez-les pour vous déplacer rapidement et habilement dans le monde, en combinant les capacités de Lumina telles que le clignotement, le glissement et la magnétisation pour créer un élan supplémentaire.









- Des combats de boss épiques - Utilisez vos compétences pour surmonter les combats de boss qui débloquent de nouvelles capacités et des zones supplémentaires à explorer.





- Une histoire visuelle - Teslagrad 2 se déroule à travers ce que vous voyez, sans texte, voix off ou écran de chargement pour interrompre le jeu.



Teslagrad 2 - Announcement Trailer - Future Games Show Gamescom 2022 25/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





- 25 août 2022 - Nouveau personnage jouable "Kirin XX", nouveau mode "D-nizer Mode", et plus encore.- Fin septembre 2022 - Nouveau boss, nouveau mode "Trial Mode", et plus encore.- Fin octobre 2022 - Nouveau boss et plus encore.- Fin novembre 2022 - Nouveau boss et plus encore.- Décembre 2022 - Histoire supplémentaire "Epilogue ATEMS", tableau d'affichage en ligne, et plus encore.En plus de la mise à jour du jeu avec du nouveau contenu gratuit, un nouveau pack de contenu téléchargeable sortira à peu près au même moment avec une campagne de téléchargement gratuit de deux semaines ! Téléchargez pendant les deux premières semaines pour conserver le contenu téléchargeable gratuitement.Découvrons le nouveau personnage Kirin XX : la prêtresse de combat a connu des conflits sur plusieurs mondes, l'éveillant à de nouvelles compétences. Elle peut utiliser une variété de capacités familières, mais ne peut pas recevoir les effets des Impulsions d'image passives. Pour pouvoir jouer avec elle, il faut d'abord terminer le jeu et voir la vraie fin. Ensuite, une nouvelle option apparaîtra devant les missions, "XX Trigger".Ses compétences comprennent :-Talisman Storm : libérée des entraves de la jauge de talisman, Kirin XX peut lancer 3 talismans en un tir étalé.-Talisman Storm –Final- : Kirin XX peut charger ses talismans pour en lancer 5 en même temps. Le temps de charge est légèrement plus long.-Rakshasa Cleave : L'attaque aérienne de Kirin XX est une technique d'épée tournoyante. Sa puissance d'attaque est faible, mais il peut frapper plusieurs fois.-Merciful Beheading (Décapitation cruelle) : Lorsque vous atterrissez après avoir utilisé Rapid Ressen Slash, des lames jaillissent du sol.-Straight Prayer : Transforme les talismans lancés avec Tempête de talismans -Finale- en clones qui volent vers les ennemis.-Warden Flash : Contre-attaque tout ennemi qui touche Kirin XX au moment où elle adopte sa posture de recharge.Avant de pouvoir utiliser la Taverne de l'Aventurier, le référent vous demandera d'abord de terminer une quête d'introduction. A partir de ce moment-là, vous pourrez accéder au menu d'enregistrement de vous-même et de vos amis en parlant au parrain.■ Vaincre des monstres pour obtenir des "Demandes d'assujetissement".Lorsque vous arriver à battre un monstre, vous pouvez parfois obtenir un objet appelé "Demande d'assujettissement". Il s'agit d'une demande écrite du peuple d'Astoltia pour qu'un monstre soit vaincu. La demande d'assujettissement peut être utilisée lorsque vous vous inscrivez en tant qu'ami à la Taverne de l'Aventurier, ou donnée à un membre du Corps d'assujettissement des monstres dans une ville ou un village pour que des amis le vainquent.■ Enregistrez votre personnage et donnez votre sort d'ami-Dans le menu de la Taverne de l'Aventurier, vous pouvez sélectionner "Enregistrez-vous". L'équipement de tête et les accessoires que vous portez à ce moment-là seront reflétés dans l'icône de votre personnage. A partir de là, choisissez une demande d'asservissement à porter par votre personnage. Vous pouvez également choisir de ne pas en porter. Le référent à la taverne peut vous indiquer votre sort d'ami, que vous pouvez ensuite partager avec vos amis.■ Enregistrer les personnages de vos amis en tant qu'amis avec leurs sorts d'ami-À partir de l'option "Enregistrer un ami" dans le menu, vous pouvez saisir les sorts d'ami que vos amis ont partagés avec vous. Si vous enregistrez un ami porteur d'une demande d'assujettissement, vous recevrez également cette demande.