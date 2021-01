News Hardware

Aula est compatible avec une puce Realtek qui se dit être un SoC multimédia 4K UHD, d'où le fait que je pense qu'on parle de 4K. Cette puce pourrait être placée aussi bien dans une nouvelle station d'accueil et non dans la tablette, par contre, on ne peut pas le savoir à la lecture du code du firmware.

Attendez-vous à ce que ce sujet devienne tendance jusqu'à une communication officielle de la part de Nintendo : la Switch Pro fait couler beaucoup d'encre, parce que les rumeurs sont toujours excitantes !Aujourd'hui, un dataminer évoque le fait qu'un nouveau modèle de Switch pourrait être évoqué dans le firmware de la console. C'est en tout cas ce que pense SciresM, un dataminer, qui a découvert des informations au sujet d'une potentielle nouvelle version de la Switch en analysant le firmware de la console.SciresM explique que Nintendo a donné le nom de code "Aula" à son nouveau modèle, et les infos concernant ce modèle font référence à un affichage plus grand et un circuit Mariko qui offre une meilleure durée de vie de batterie et surtout de meilleures performances. Vous voyez peut-être comme beaucoup, dans ces éléments matériels, une évocation de la Nintendo Switch Pro, mais ce ne sont encore que des suppositions.SciresM n'est pas sûr que l'affichage plus grand soit du 4K, mais il le pense :

Aula est compatible avec une puce Realtek qui se dit être un SoC multimédia 4K UHD, d'où le fait que je pense qu'on parle de 4K. Cette puce pourrait être placée aussi bien dans une nouvelle station d'accueil et non dans la tablette, par contre, on ne peut pas le savoir à la lecture du code du firmware.

Pour SciresM, une chose est sûre, Aula est aussi nomade que la Switch que l'on connait :

Aula fonctionne clairement en mode portable. Il n'est donc pas uniquement en mode docké, contrairement à Calcio, qui semble être uniquement en usage interne car il n'a ni cartouche de jeu ni batterie.

A lire aussi : ce que l'on croit savoir sur la Switch pro A ce stade des découvertes, vous pouvez d'ailleurs lire notre dernier dossier sur l'architecture potentielle de la Switch Pro avec plusieurs constats du côté de la puce qui pourrait équiper la prochaine évolution de la Switch, on est évidemment en pleines rumeurs et tout doit être considéré avec prudence.