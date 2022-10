Resident Evil Village Cloud est disponible aujourd’hui

Quelques années après les événements effroyables de Resident Evil 7 Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.

Resident Evil Village Cloud - Launch Trailer 28/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Cloud permet à des jeux techniquement trop important pour les capacités de la Switch de tourner tout de même, parfois très correctement. Seul problème, il faut que votre connexion interne soit de qualité pour en profiter en permanence, ce qui est régulièrement problématique si vous souhaitez jouer à ces jeux lors de vos vacances ou en déplacement. C’est la contrainte obligatoire et l’impression de ne jamais vraiment posséder le jeu mais pour le moment, cela reste le seul moyen de faire tourner ce 8e épisode sur votre Nintendo Switch pour 39,99 €.Capcom a soigné son travail en proposant un titre parfaitement localisé dans notre langue, gérant la manette pro. Cela reste un titre Resident Evil, il est donc PEGI 18 et inadapté aux plus jeunes joueurs. Le contenu de cette version Cloud est le suivant :• Resident Evil Village Cloud• Accessoire d'arme « Mr. Raccoon »• Kit de survie• Trauma PackQuelques informations sur cette nouvelle histoire nous sont partagées par Capcom :Rebelote donc pour le duo dans un univers cauchemardesque à souhait. En voici la bande-annonce de lancement :