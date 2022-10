La version physique de Bayonetta bientôt de retour sur le My Nintendo Store

Nous vous présentons nos excuses pour ne pas avoir satisfait toutes les demandes concernant la version physique du jeu Bayonetta. Un réassort unique aura lieu cette année sur le My Nintendo Store.



Signaler votre intérêt pour cet article : https://t.co/L49S1A4PPK pic.twitter.com/tvfhXg0haS — Nintendo France (@NintendoFrance) October 28, 2022

Alors que les affaires reprennent pour Bayonetta avec la sortie ce vendredi de Bayonetta 3, les fans les plus hardcore de la franchise sont désormais à la recherche de la version physique de Bayonetta 1 !Rappel des faits : lors de la sortie de Bayonetta 2 sur Nintendo Switch en février 2018, le jeu physique était vendu avec le 1er jeu Bayonetta, inclus en version dématérialisée. Cela convient à beaucoup de joueurs mais certains souhaitaient absolument acquérir le jeu physiquement, pour compléter au maximum leur collection.Nintendo a donc profité de la sortie de Bayonetta 3 pour annoncer l'arrivée d'une version physique en édition limitée sur sa boutique en ligne, le My Nintendo Store.Il y a quelques jours, une première vague de stocks est partie en quelques minutes, laissant de nombreux fans en colère d'avoir raté un tel produit ! Mais ce vendredi, Nintendo a communiqué et a annoncé qu'un ultime réassort aurait lieu d'ici à la fin de l'année : Une page internet a donc été mise à disposition pour s'enregistrer et recevoir une notification lorsque le jeu sera de nouveau disponible. Pas sûr que cela sera suffisant pour satisfaire toute la demande mais c'est toujours mieux que rien !Rappelons évidemment que le jeu Bayonetta est toujours disponible en version numérique sur le Nintendo eShop de la console ! De même que Bayonetta 2 et 3, exclusifs à la Nintendo Switch !