Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : balade à dos de Pokémon légendaires en vidéo

20 petits jours nous séparent désormais de la sortie de la prochaine génération de jeux Pokémon : le 18 novembre, des millions de joueurs pourront mettre la main surPokémon Écarlate & Pokémon Violet et découvrir ainsi la région de Paldea.Les jeux se veulent les plus ouverts et libres de la licence Pokémon, en s'inspirant du monde ouvert de Légendes Pokémon : Arceus, sorti en début d'année. Dans cet esprit de liberté, il sera ainsi possible de se déplacer à dos de Pokémon.Plusieurs Pokémon devraient être montables mais les plus connus à ce jour sontLa vidéo est évidemment très courte et destinée avant tout à faire parler du jeu mais nous mourrons quand même d'envie de découvrir tout cela par nous même d'ici quelques semaines ! Pokémon Écarlate & Pokémon Violet arrivent le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.