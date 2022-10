Nouveau trailer pour Atari 50: The Anniversary Celebration

The Atari Jaguar, an inside look at Atari 50: The Anniversary Celebration 30/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Créée en 1972, la marque Atari fête en 2022 son 50e anniversaire. Cinq décennies d'existence qui ont marqué le monde du jeu vidéo, surtout dans les années 70 et 80.Pour fêter dignement cela, une compilation anniversaire a été annoncée l'été dernier : Atari 50: The Anniversary Celebration. Ce jeu se veut un voyage interactif à travers l'histoire d'Atari et de ses différentes consoles.Plus de 100 jeux seront jouables mais cette compilation inclut aussi plus de 60 minutes d'interviews et de documentaires, comme si vous parcouriez un musée virtuel.Aujourd'hui, un nouveau trailer nous permet de découvrir un peu plus en détails, la console Atari Jaguar, sortie en 1993 et qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté :Sept plateformes seront représentées dans Atari 50 : The Anniversary Celebration : Atari Arcade, 2600, 5200, 7800, les ordinateurs Atari 8 bits et la Atari Lynx et donc la Jaguar.Atari 50 : The Anniversary Celebration arrive le 11 novembre sur Nintendo Switch.