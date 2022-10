Les fans tirent à boulets rouges sur le My Nintendo Store européen

Si le désir initial de centraliser les commandes pour faciliter la vie des acquéreurs européens fans de produits exclusifs Nintendo partait d'un bon sentiment, force est de reconnaître que l'enchainement des fiascos à ce niveau a fini par mettre tout le monde d'accord pour critiquer Nintendo sur la gestion de son store européen. Il est grand temps que Nintendo redresse la barre et prépare sérieusement ses introductions de nouveaux produits car c'est l'image du constructeur qui prend clairement un mauvais coup.

Par sebiorg

sebiorg Publié le 28/10/2022

à 10h34

Il y avait eu l'alerte des amiibo Monster Hunter Rise (et Stories 2) puis de l'extension Sunbreak, indisponibles beaucoup trop tôt par rapport aux stores japonais et américains. ces derniers ont pu avoir les produits en grande quantité et ont abreuvé en masse les sites de ventes par correspondance comme Ebay, avec des prix plus élevés mais encore correctes, malgré des frais de port et d'importation qui eux étaient prohibitifs. Nous avions eu au tout début la série 5 des cartes Animal Crossing, clairement introuvables les premiers mois en Europe sans avoir à débourser de grosses sommes en import.



Puis nous avons eu l'épisode des manettes N64 et Mega Drive, longtemps absentes puis, après des semaines de patience, disponibles quelques heures sur le store européen avant d'être à nouveau indisponibles, au grand agacement des possesseurs de l'extension du pass payant du Nintendo Switch Online, qui ne peuvent pas ainsi profiter dans les conditions optimales des jeux N64 avec une manette dédiée. Nous ne comptons plus les messages de frustrations à ce sujet, une frustration qui s'est doublée du mauvais timing de l'annonce de la compatibilité de ces manettes avec l'iOS d'Apple.



Malgré une refonte du Store Européen pendant quelques semaines cet été 2022, censée améliorer les choses, la première désillusion a été de constater la pauvreté des propositions dans ce store par rapport à ses homologues sur les autres continents. N'oublions pas que le store Nintendo propose l'envoi des produits avec des frais de port non négligeables par rapport à ce qui est pratiqué par des détaillants classiques comme Amazon ou la Fnac ou différents détaillants spécialisés UK.



Puis arriva le baptême du feu avec les précommandes de l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3. Malgré deux salves de mise en ligne de stock, il n'a fallu qu'une grosse minute à chaque fois pour faire sauter le serveur, incapable de gérer les nombreuses demandes (malgré les limitations d'un produit par compte Nintendo). Impossibilité de valider les commandes, erreurs permanentes ne permettant pas d'aller jusqu'au bout du processus, nous l'avons constaté à notre niveau nous-même, pour réussir à valider notre commande, il fallait soit avoir beaucoup de chance soit avoir prévu le coup avec des extensions d'applications pour griller certains processus, ce que les scalpers se sont fait une joie de mettre en place pour s'octroyer les stocks et inonder ensuite Ebay et autres plateformes de ces produits inaccessibles à prix écœurant. Un petit tour sur le site Leboncoin vous permettra de trouver cette édition collector à 149/150 € minimum.



Les fans ont vu rouge et ont clairement exprimé leur mécontentement. Pourquoi annoncer par un tweet la disponibilité d'un produit si on ne peut pas le commander juste après sa lecture. Les utilisateurs ont d'ailleurs clairement remarqué une difficulté spécifique pour commander si on souhaite payer autrement que par carte bancaire.



Rebelote avec l'édition physique de Bayonetta 1 : ici pas de tweet pour avertir mais à nouveau, un produit impossible à commander pour une grande majorité des fans, avec de nouveaux bugs lors des procédures de validation. Lassitude et découragement, le store officiel de Nintendo, du moins au niveau européen, se montre incapable de répondre aux attentes des fans. Comme ces produits exclusifs se retrouvent très vite sur Ebay ou Leboncoin, la frustration est d'autant plus grande que ces opérations marketing donnent surtout l'impression d'enrichir les profiteurs qui n'ont rien à faire de Nintendo alors que les personnes aimant les produits Nintendo sont les grands perdants de l'opération.



Ce n'est pas un petit bandeau sur le site indiquant que "l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 n'est plus disponible. Veuillez accepter nos excuses" qui fera passer la pilule. L'Europe est clairement sous-dimensionnée au niveau de l'approvisionnement des stocks, les tensions au niveau du commerce maritime demeurent au niveau des approvisionnements sur le vieux continent. Cette gestion centralisée aggrave cependant les problèmes car en voulant contenter chaque pays par un petit stock, Nintendo ne contente au final personne. Nintendo a clairement un problème de communication et de gestion de ses stocks. Les bugs techniques à répétition soulèvent des questions sur sa capacité logistique à gérer ce type de travail et d’une manière générale, tout ce qui touche aux réseaux. Mario Kart Tour sur mobile fortement été impacté par des problèmes multijoueur, la situation reste encore sous surveillance et les critiques sont régulières concernant l’instabilité des serveurs de Nintendo dès lors qu’un événement dédié est organisé (type Splatfest de Splatoon 3 par exemple).



Mais plus généralement se pose la question de pourquoi maintenir ce type de gestion ? On se souvient des loteries organisées par Nintendo au Japon pour pouvoir approcher tel produit voire même commander une Switch. On a le store Européen incapable de proposer plus d'une centaine de produits exclusifs sans sombrer. Nintendo devrait veiller en priorité à rendre ses produits accessibles à ceux qui souhaitent acquérir tel produit pour leur plaisir personnel plutôt que vouloir s'enfermer dans des mécanismes excluant les fans. Inutile de continuer à proposer des produits exclusifs s'ils sont par expérience impossibles à acquérir sans bidouillage.



Nous avons également une communication trop tardive concernant certains produits. Alors que le nouveau Mario et les lapins crétins a fait une campagne de précommande de plusieurs semaines auprès des nombreux détaillants (bonus divers, steelbook etc.), un steelbook exclusif différent a été proposé au lancement du jeu sur le Store Nintendo : clairement trop tard pour les joueurs ayant déjà commandé et reçu pour la plupart leur jeu alors qu’ils auraient pu être potentiellement intéressés par cette offre.



Les fans européens ont désormais très peur de la gestion de la future suite de Breath of the Wild, en croisant les doigts pour qu'une édition collector ne soit pas disponible uniquement sur le store Nintendo. On espère grandement que Nintendo, au niveau européen, prenne pleinement conscience de la grogne actuelle qui monte et fasse désormais le nécessaire pour ne pas reproduire un nouveau fiasco.