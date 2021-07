News Nintendo Switch (Switch)

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

Un article du 15 juillet 2021 (date japonaise) affirmait que la marge bénéficiaire de la Nintendo Switch (modèle OLED) augmenterait par rapport à celle de la Nintendo Switch. Afin de garantir une bonne compréhension de la part de nos investisseurs et de nos clients, nous tenons à préciser que cette affirmation est incorrecte.



Nous souhaitons également préciser que nous venons d'annoncer que la Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée en octobre 2021 et que nous ne prévoyons pas de lancer un autre modèle pour le moment.

La semaine dernière, Bloomberg déclarait que selon ses estimations, la Switch OLED coûterait à peine 10 dollars de plus à produire , alors que le prix de vente, lui, s'établit à 350 dollars. Aujourd'hui, Nintendo a, fait rarissime, commenté l'information, et contesté formellement son contenu, tout en indiquant qu'il n'y avait pas d'autre modèle de Switch dans les tuyaux pour le moment.C'est une situation assez rare que le secteur du jeu vidéo a observé ce lundi matin : Nintendo a commenté une rumeur ! En effet, la semaine dernière, Bloomberg a déclaré que le prix de revient de la Switch OLED était de 10 dollars de plus environ que le modèle classique. 10 dollars pour un prix de vente gonflé de 30 à 50 dollars selon la base que l'on prend, cela a choqué plus d'un joueur... et suscité bon nombre de commentaires parmi les investisseurs.De fait, la firme s'est fendue d'une réaction à l'information divulguée par Bloomberg, sur son compte Twitter corporate officiel :Voici comment traduire cela :Tout est dit : Nintendo a réagi rapidement pour faire taire une information, ce que la firme ne fait traditionnellement pas, avec les espoirs que cela peut créer quand on parle d'une nouvelle console. Déjà, Bloomberg s'était fait l'écho d'informations qui sont plutôt à qualifier de rumeurs, notamment concernant la Nintendo Switch Pro qui ne semble plus du tout d'actualité - même si on continue à beaucoup en parler sur Discord Mais Bloomberg n'a pas toujours tort : Bloomberg avait par exemple anticipé la sortie d'une Switch avec un écran plus grand, on en avait parlé dans cette news d'ailleurs : un écran OLED de 7 pouces était selon Bloomberg dans les tuyaux, et Eurogamer indique qu'à l'époque, il était prévu d'annoncer la console avant l'E3, ce qui n'arrivera pas.On vous renvoie vers notre article de présentation complet sur la Switch OLED pour savoir ce que Nintendo a confirmé comme composants de cette révision hardware de la console qui, rappelons-le, n'aura pas d'autre changement aussi majeur qu'un changement de CPU ou de RAM.Dans son communiqué sur Twitter, Nintendo indique également qu'il n'y a pour l'heure pas d'autre révision prévue pour la Switch. En tout cas, "pour le moment". On se doute bien que la firme prépare l'après, mais il est semble-t-il bien trop tôt pour en parler : il nous faudra attendre que la Switch OLED ait trouvé son public, pour peut-être entendre parler à nouveau de Switch Pro. Avouez qu'elle vous manque déjà !A lire aussi : on connaît le prix de revient de la Switch Au-delà de ces débats qui agitent surtout la rumosphère, l'arrivée d'une nouvelle console, même s'il ne s'agit que d'une petite révision cosmétique à l'instar d'un écran OLED de 7 pouces, est un vrai événement ! Avez-vous pris le temps de précommander votre console ? Pour vous convaincre, venez donc écouter notre dernier PNCAST , largement consacré à la nouvelle !