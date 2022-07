Pré-commande Splatoon 3, réservation du modèle Switch OLED Splatoon 3 et des accessoires Nintendo : les liens qui vont bien

Où acheter la Switch OLED Splatoon 3

Réserver le jeu Splatoon 3 Switch

Commander la manette Switch Pro Splatoon 3

Réserver la housse de transport Splatoon 3

La sortie de Splatoon 3 approche, et ce lancement s'accompagnera de quelques produits aux couleurs du jeu proposés par Nintendo : où précommander Splatoon 3, la Switch OLED Splatoon 3 et les accessoires consoles dédiés ? On fait un petit point pour les plus dépensiers de nos lecteurs dans cet article.Le 9 septembre 2022, les fans de Splatoon vont pouvoir découvrir le troisième opus d'une franchise née sur Wii U et revenue en 2017 quelques semaines après la sortie de la console pour un second opus qui connaîtra de fréquents ajouts de maps et d'armes, et même un DLC. On ne sait pas ce que Nintendo nous réserve avec ce troisième opus, mais la communication met beaucoup l'accent sur les modes de jeu en ligne, la force du jeu.Pour accompagner la sortie du jeu, Nintendo a décidé de commercialiser plusieurs produits aux couleurs de Splatoon 3 : dès le 26 août, une Switch OLED édition Splatoon 3 sera ainsi disponible (notez que c'est une console vendue sans le jeu), et dès le 9 septembre, pour la sortie du jeu, les rayons se rempliront de manettes Switch Pro Splatoon 3 et de pochettes de transport. Les fans pourront ainsi afficher leur passion pour Splatoon 3 sans problème.En période de pré-réservation, il est souvent possible d'obtenir des cadeaux en échange de sa commande. On vous signalera les goodies offerts à côté des liens des e-commerçants ci-dessous, mais on a repéré des pulls à capuches, des sac de sport, des trousses... Il semblerait que les commerciaux de Nintendo aient envie de vous inciter.à réserver le jeu : mais si les cadeaux ne vous intéressent pas, on vous signale les prix affichés lors de la parution de cet article.Vous verrez ci-dessous qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, les offres les plus avantageuses sont les suivantes :- Switch Splatoon 3 : Amazon sans cadeau, Micromania avec cadeau- Jeu Splatoon 3 : Amazon sans cadeau, FNAC avec cadeau- Manette Splatoon 3 : Amazon- Housse Splatoon 3 : MicromaniaVoici quelques liens de sites Internet proposant actuellement la Switch OLED Splatoon 3 en pré-commande : 359,99€ chez Micromania (cadeau offert : un sweat à capuche Splatoon 3)Si vous souhaitez simplement réserver le jeu Splatoon 3, voici quelques offres chez les revendeurs français, on vous précise les cadeaux disponibles chez les uns ou les autres quand il y en a : 59,99€ à la FNAC (cadeau : une trousse offerte + 10€ sur compte fidélité, soit le jeu à 49,99€) 59,99€ chez Micromania (cadeau : un gymbag exclusif + 10€ en bon d'achat si commande avant le 7 septembre 2022)Si c'est la manette Switch Pro Edition Splatoon 3 que vous recherchez, voici quelques liens et quelques prix à la date de publication de cet article qui pourraient vous intéresser :La sacoche Splatoon 3 est mignonne, vous pouvez l'acquérir chez ces revendeurs :Si vous constatez dans le commerce des offres intéressantes pour Splatoon 3 ou les consoles et accessoires aux couleurs du jeu (on pense que Leclerc et Carrefour proposeront des choses d'ici la sortie du jeu par exemple), n'hésitez pas à partager l'info en commentaire ci-dessous, ou bien sûr à alimenter notre canal #bons-plans sur notre serveur Discord Notez que parmi les liens ci-dessus, la plupart sont des liens affiliés : une petite commission est perçue par PN pour tout achat via ces liens, sans aucun surcoût pour vous évidemment. Merci pour votre soutien si vous pré-commandez votre console ou votre jeu via l'un de ces liens !