Pokémon entre dans le monde de la haute couture avec sa collaboration avec Balmain

Qui ne connait pas Pokémon ? Même si on peut être hermétique aux jeux vidéo et n'avoir jamais vu le moindre anime, difficile d'échapper à la folie Pokémon avec ses nombreux produits dérivés, en particulier avec le monde de la mode.





De ses collaborations avec thisisneverthat et COMME des GARÇONS à Billionaire Boys Club et bien sûr Hypebeast, Pokémon s'est imposé comme une entité aux multiples facettes qui englobe le style de vie, la culture et les tendances. Aujourd'hui, il fait un pas dans le monde de la haute couture via une collaboration avec Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing, le journal le Figaro ayant récemment eu l'opportunité de rencontrer le créateur dans son bureau (article réservé aux abonnés mais vous pouvez au moins en découvrir le début ici ).





"L'esthétique pop et lumineuse de Pokémon et ses créatures captivantes m'ont toujours séduit", déclare Rousteing. Il ajoute : "Aujourd'hui, ils me font penser à une époque plus ancienne et plus simple, où nous partagions tous une vision optimiste de tous les changements positifs que nous étions certains que les innovations numériques rendraient possibles. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis si heureux de m'associer à Pokémon pour cette collection - car, en ce moment, nous aurions tous besoin d'un rappel de ces moments passés d'espoir et d'optimisme."





Les deux ont une passion commune pour l'imagination et la communauté. Balmain a sa légendaire et toujours plus grande "Armée" (la " Balmain Army " est une mise en avant sur les réseaux sociaux des différents mannequins travaillant pour Balmain, un moyen pour Rousteing de montrer son admiration à ses muses qui l'inspirent). De l'autre côté, les dresseurs de Pokémon se trouvent partout dans le monde. La capsule réunit ces esprits, en travaillant l'iconographie de la franchise sur des vêtements, accessoires et chaussures signés Balmain, pour un mariage parfait entre joie et créativité.

Le motif d'archive "Labyrinthe" de Balmain, inspiré des labyrinthes, est présent dans une grande partie de la collection, apparaissant sur des pulls, des débardeurs et d'autres variantes de T-shirt dans des teintes jaunes dérivées du monde des Pokémon. De même, on retrouve Pikachu dans toute la collection, tandis que des motifs de jeux vidéo, comme le logo géométrique "Labyrinthe", rappellent les racines de la franchise dans les années 90 avec des consoles comme la Gameboy Color.

Ailleurs, des pantalons de survêtement évasés apportent l'attitude haut de gamme de Balmain, mais des touches de jaune - en forme de flammes - font référence à la franchise. De même, les sacs sont ornés de boulons sur leurs lanières en cuir et d'accroches supplémentaires en forme de boulons pour jouer sur la queue de Pikachu, tandis qu'une paire de baskets Balmain B-Bold bénéficie également du traitement collaboratif complet.





Des badges NFC et un set de mode Balmain dans Pokémon UNITE

Ceux qui jouent à Pokémon UNITE peuvent également débloquer gratuitement le set collaboratif en se connectant au jeu (pendant sept jours consécutifs) de 7 heures UTC le 2 septembre à minuit le 30 septembre.







S'exprimant sur cette collaboration, Rousteing a déclaré :







"Après avoir téléchargé l'application Pokémon UNITE, je pense que chaque membre de mon équipe est devenu un peu accro à ce jeu. Je suppose que ce n'est pas une grande surprise, puisque nous nous souvenons tous très bien des jeux originaux d'il y a si longtemps. Jouer au jeu en même temps que nous concevions les badges et les vestes spéciales Balmain-Pokémon que les dresseurs de Pokémon UNITE peuvent débloquer a ajouté au plaisir - et j'ai vraiment hâte d'avoir plus de temps pour le jeu, une fois que la folie de la Fashion Week de Paris sera passée."

Si vous êtes intéressé par quelques achats de cette collection Balmain Pokémon, dirigez vous sur le site de Balmain et les boutiques Balmain, tout est lancé depuis le 2 septembre. Même si cette gamme est quelque peu inaccessible pour votre serviteur, reconnaissons que certains modèles pêchus ne laissent pas indifférent, notamment ce modèle en taille L.

Baptisée Pokémon x Balmain Trainer Fashion Set, la capsule collaborative cherche non seulement à s'appuyer sur l'allure énergique et l'esthétique audacieuse de la maison de couture, mais aussi à être une création pour la communauté à laquelle Pokémon s'adresse.Le Pokémon x Balmain Trainer Fashion Set accueille également un partenariat avec SharpEnd . À partir du 5 septembre, 15 badges compatibles NFC seront proposés dans certaines boutiques Balmain, permettant aux clients d'accéder à une expérience unique de double partenariat tout en présentant la chance de gagner des billets VIP pour le prochain Festival Balmain pendant la Fashion Week de Paris et un accès immédiat au set de mode Balmain dans Pokémon UNITE.