Ubisoft prévoirait de révéler quatre titres Assassin's Creed différents lors de son événement Ubisoft Forward du 10 septembre

Assassin's Creed est une franchise lucrative pour Ubisoft qui veut la bichonner en travaillant durement pour son développement. La franchise a d'ailleurs célébré son 15e anniversaire durant l'été. On savait depuis quelque temps, suite à un leak rapidement confirmé par Ubisoft, qu'un Assassin's Creed Mirage était en cours de développement.

Tout ce que l'on sait de ces deux nouveaux jeux, c'est qu'ils feraient partie de la grande plateforme en ligne Assassin's Creed Infinity annoncée par Ubisoft. Il devrait s'agir d'un sorte de "Metaverse", réunissant plusieurs expériences en une, au sein d'un jeu-service évolutif. Ubisoft a cherché à rompre avec le moule des jeux AC normaux. En tant que tel, Infinity semble être défini sur plusieurs périodes de temps, et les joueurs pourront aller et venir entre eux. Ceci explique que nous pourrions pouvoir rejouer avec des personnages de précédents jeux (on a beaucoup évoqué le retour d'Ezio) ainsi que vers de nouveaux lieux. Selon Bloomberg, Red et Neo font partie d'Infinity.Même si plus d'information autour d'Infinity devrait apparaître ce 10 septembre, il faudra être patient car son lancement n'est pour le moment calé qu'en 2024 s'il n'y a pas de retard. Et compte tenu de l'ampleur de ce projet, on peut imaginer des sorties réparties sur les deux premières années d'existence d'Infinity, donc jusqu'en 2026. Il est clair qu'Ubisoft va mettre le paquet visuellement parlant, ce qui condamne les nouveaux titres à sortir sur PS5, XBOX series X et PC, avec des chances réduites sur PS4 et Xbox One et très peu de chance sur Switch (sauf si la version plus puissante ou une nouvelle console de Nintendo sort d'ici là).