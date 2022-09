Nintendo pas content des fuites autour de Splatoon 3

Nintendo avait prévu le planning de sortie de Splatoon 3 avec minutie. Des envois à la presse avec un NDA pour ne rien donner comme information avant une date précise, des indications de sortie au niveau des détaillants et un contrôle sévère aux niveaux des tricheurs qui avaient utilisé des patchs non officiels pour pouvoir jouer avant les autres à certaines zones.





Hélas les fuites autour du jeu se multiplient. En effet, certains joueurs ont déjà reçu leur exemplaire physique suite à un envoi un peu trop anticipé par certains détaillants (on ne parle pas ici d'un ou deux jours d'avance mais bien d'une bonne semaine). Certains ne se sont donc pas privés de jouer au jeu au moins en mode solo, les parties en multi semblant bloqués jusqu'à l'ouverture des serveurs le 9 septembre, et n'ayant pas de NDA à leur niveau, se sont déjà épanchés sur divers aspects du gameplay et du scénario, créant quelques gros spoils. On vous invite donc à être très prudents dans vos lectures sur le net dans les prochaines heures si vous ne voulez pas en connaître un peu trop à l'avance, en particulier sur Reddit.





Mais c'est du côté du PC que le bas blesse. Des versions pirates circulent sur le NET pouvant être émulés. Attention cependant, pour une version pirate réelle il y a bien souvent 9 versions fakes qui ne déposent sur votre ordinateur que des logiciels malveillants, selon un constat de Kotaku. Les amateurs de Splatoon 3 ont donc intérêt à être particulièrement vigilant pour ne pas connaître quelques problèmes. Bref, quelques désagréments qui ne plaisent pas du tout à Nintendo, soucieux de préserver une bonne image du jeu, ses ventes et semblant agacé par ces copies de jeux livrés largement en avance ou se trouvant sur le NET.







Nintendo au cœur de l'attention des hackers

On ne sait pas si Nintendo prévoit d'agir contre les utilisateurs qui ont publié des spoilers autour de l'offre solo du jeu sur les médias sociaux, y compris la fin complète, qui est actuellement sur YouTube.



Mais l'émulation PC et les dates de sortie non respectées sont devenues un problème de plus en plus courant pour Nintendo au cours des derniers mois, nombre de ses récentes sorties apparaissant sur des sites de partage de fichiers avant leur sortie officielle.





Xenoblade Chronicles 3 a connu une situation similaire à celle de Splatoon 3 lorsque des copies précoces du jeu sont apparues dans la nature, ce qui a entraîné la circulation du jeu bien avant sa sortie.



Pokemon Legends Arceus a vu des joueurs diffuser une version pirate du jeu sur Twitch, deux semaines avant la sortie du jeu en magasin.



En novembre 2021, des utilisateurs de Twitch ont également commencé à diffuser en direct des copies anticipées de Pokémon Diamant Etincellant et Perle Scintillante jusqu'à dix jours avant leur sortie officielle.



En 2020, Nintendo a publiquement coupé les liens avec un site Web portugais après qu'il ait été découvert qu'il était à l'origine de certaines fuites de Pokémon Épée et Bouclier avant le lancement.





Mais malgré tous ces efforts, cela ne sert à rien, la plupart des jeux désormais, y compris les titres non Nintendo, sont disponibles avant leur sortie officielle sur la scène warez. Il va falloir enquêter un peu plus au niveau des intermédiaires qui ont accès au jeu lors de la phase de fabrication physique du jeu ou alors distribuer à la presse des versions codées du jeu pour repérer beaucoup plus vite les indélicats.







C'est un mauvais signal pour le marché physique car avec l'eShop, Nintendo contrôle beaucoup plus efficacement la libération sur le marché des jeux. D'ici à ce que les éditeurs finissent par décaler systématiquement à un peu plus tard les versions physiques par rapport à la sortie dématérialisée d'un jeu, ou ne plus sortir d'édition physique, il n'y a qu'un pas que certains sont prêts à franchir.