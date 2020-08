News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Pikmin 3 Deluxe atterrit le 30 octobre ! (Nintendo Switch) 08/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après un lancement très fort pour Pikmin 3, notamment au japon et ceux malgré les faibles ventes de la WiiU, Nintendo semblerait intéressé pour réitérer son lancement plutôt réussi élevé à 92 720 unités vendues en deux jours chez nos camarades nippons A voir maintenant si le succès de la Switch portera celui de Pikmin jusqu’à nous. En tout cas, c’est ce que semblerait penser Nintendo puisque la firme prévoit comme vous avez pu le lire plus haut, 100 000 unités au lancement du jeu en France.Plus d'information à propos de Pikmin 3 Deluxe : Pikmin 3 Deluxe est d'ores et déjà disponible en précommande Ces données ne sont pas officielles mais de sources sûres puisqu’elles viennent directement des sources d’approvisionnements (c'est-à-dire, un intermédiaire permettant aux revendeurs comme la Fnac, Micromania et consort de s'approvisionner). A noter d’ailleurs que nous sommes le seul pays à travers le monde à connaitre le nombre de jeux prévus au lancement, même si cela ne vient pas de Nintendo.Comptez-vous vous acheter Pikmin 3 Deluxe ? Possédez-vous Pikmin 3 sur WiiU et avez-vous apprécié le jeu ? N’hésitez pas à nous faire part de tout cela sur notre serveur discord ou en commentaires de cet article ! De notre côté, Pikmin 3 est un jeu que l'on avait beaucoup apprécié lors de notre test sur le jeu , ce qui lui a valu la note de 18/20 de la part de Xavier.Source : Nintend'Alerts sur Twitter