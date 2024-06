Nouvelle vidéo de présentation pour Luigi's Mansion 2 HD : Luigi en action dans la Vallée des Ombres

Vidéo de présentation JP de Luigi's Manison 2 HD Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une aventure visuellement améliorée

Des fantômes devenus hostiles

À l'approche de la sortie très attendue de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch, prévue pour le 27 juin 2024, Nintendo a dévoilé une nouvelle vidéo de présentation détaillée. Cette bande-annonce de quatre minutes, actuellement disponible uniquement en japonais, offre un aperçu approfondi de cette aventure revisitée en haute définition :On vous contextualise cette vidéo avec des infos issues des fiches officielles concernant ce portage Switch d'un jeu très apprécié à sa sortie sur Nintendo 3DS.Dans Luigi's Mansion 2 HD, les joueurs sont invités à explorer les lieux inquiétants de la Vallée des Ombres. Autrefois paisible grâce à la présence de la Lune Noire, cette vallée est maintenant envahie par des fantômes perturbateurs depuis que la Lune Noire a été mystérieusement brisée. Luigi, avec l'aide du professeur E. Gadd, doit récupérer les fragments dispersés de la Lune Noire pour rétablir la paix.Les joueurs traverseront plusieurs manoirs hantés, chacun avec ses propres énigmes à résoudre et ses fantômes à capturer. Le Poltergust 5000, l'aspirateur superpuissant de Luigi, est l'outil indispensable pour aspirer fantômes et rideaux, et pour explorer chaque recoin des manoirs glacials mais charmants. Cette version remastérisée en HD offre une nouvelle dimension visuelle à ce jeu initialement sorti sur Nintendo 3DS.La destruction de la Lune Noire a transformé les gentils esprits de la Vallée des Ombres en créatures hostiles. Luigi, bien que réticent, doit trouver le courage de restaurer la Lune Noire à sa place dans le ciel. Cette mission l'emmènera à travers des environnements variés, remplis de défis et de mystères.En plus de l'aventure principale, Luigi's Mansion 2 HD propose le ScareScraper, une tour hantée remplie de fantômes et de défis. Jusqu'à trois joueurs peuvent se joindre à Luigi pour relever ces défis, que ce soit en local ou en ligne. Cette fonctionnalité ajoute une dimension coopérative excitante au jeu.Pour ceux qui attendent avec impatience de voir Luigi en action, la nouvelle bande-annonce de présentation offre un avant-goût de ce qui les attend. Luigi's Mansion 2 HD promet d'être une aventure passionnante et visuellement époustouflante sur Nintendo Switch, grâce à la magie de la haute définition.Source : YouTube