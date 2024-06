Five Nights at Freddy’s: Into the Pit annoncé sur Nintendo Switch

In Five Nights at Freddy's: Into the Pit, Oswald wishes his town, and his life, weren’t so boring. That all changes when he explores the ball pit in a rundown pizzeria and finds himself in the past. #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/uBA7smcPAK — IGN (@IGN) June 6, 2024

Une aventure à travers le temps

Caractéristiques clés du jeu

Voyage temporel et résolution d'énigmes : Parcourez différentes époques pour découvrir des secrets et résoudre des puzzles.

Expérience narrative immersive : Vivez une histoire intense avec plusieurs fins possibles.

Survie et exploration : Évitez les créatures animatroniques qui sèment le chaos à travers le temps et sauvez non seulement votre propre vie, mais aussi celle de votre père et des enfants du passé.

Mega Cat Studios vient d'annoncer une nouvelle entrée dans l'univers de Five Nights at Freddy’s. Le jeu intitulé Five Nights at Freddy’s: Into the Pit arrivera prochainement sur Nintendo Switch, bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été communiquée pour le moment. Basé sur le livre Fazbear Frights, ce jeu d'aventure en 2D promet de plonger les joueurs dans une expérience de survie palpitante.Dans Into the Pit, les joueurs incarneront Oswald, un jeune garçon dont la vie monotone prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre un mystérieux pit à boules dans une pizzeria délabrée. Ce pit à boules n'est pas ordinaire : il permet de voyager dans le temps, propulsant Oswald dans le passé.Cependant, ses désirs les plus profonds ont un coût élevé, et il devra survivre cinq nuits de terreur tout en résolvant des énigmes et en rassemblant des indices pour échapper aux menaces qui le poursuivent.Le communiqué qui présente le jeu nous en liste ses principales forces :Développé par Mega Cat Studios et édité par ScottGames, aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.Source : IGN via Nintendo Everything