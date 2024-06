Hollow Knight à l'essai gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online en Europe

Plongez dans les ténèbres et explorez le vaste monde interconnecté d'Hallownest dans #HollowKnight grâce à l'offre Jeux à l'essai !



Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent jouer gratuitement au jeu complet dès maintenant jusqu'au 12/06. https://t.co/JuizWcY6Xx pic.twitter.com/K3KtMeIBqp — Nintendo France (@NintendoFrance) June 6, 2024

Essai gratuit et sauvegarde conservée

Nintendo a une nouvelle offre d'essai pour ses abonnés Switch Online en Europe. Le célèbre jeu Hollow Knight est désormais disponible en essai gratuit, du 6 au 12 juin 2024. Cette offre, exclusive pour les membres NSO, permet aux joueurs de plonger dans l'univers mystérieux de Hallownest sans frais supplémentaires.Hollow Knight est un jeu d'action-aventure atmosphérique qui emmène les joueurs dans les profondeurs de Hallownest, une civilisation déchue et infestée de créatures corrompues. En incarnant le mystérieux voyageur Hollow Knight, les joueurs devront naviguer dans un vaste labyrinthe de cavernes, de corridors et de villes en ruines. Chaque recoin de cet univers mélancolique cache des secrets, des trésors et des personnages intrigants.Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent télécharger la version complète du jeu via le Nintendo eShop et l'essayer gratuitement jusqu'au 12 juin.Ajoutons à cela une bonne nouvelle pour les explorateurs : toute progression réalisée pendant cette période d'essai sera conservée si vous décidez d'acheter le jeu par la suite. Ainsi, vous pourrez continuer votre aventure sans perdre une miette de vos découvertes. Et si on ajoute à cela que le jeu est en promo sur l'eShop de la Switch, actuellement à 50% de remise à 7.99€, on n'a pas d'excuse pour prendre le temps de boucler le jeu une fois la période de gratuité derrière nous.Hollow Knight est un metroidvania acclamé par la critique pour son gameplay exigeant, son design artistique unique et sa bande-son également géniale. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce chef-d'œuvre, c'est le moment idéal pour plonger dans ses profondeurs avant la sortie éventuelle de sa suite, très attendue.Source : Twitter et Nintendo