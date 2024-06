RPG Maker With arrive sur Nintendo Switch le 11 octobre !

Créez à votre guise : Que vous soyez novice ou expert, RPG Maker With offre des commandes intuitives et des options flexibles pour faciliter la création de jeux.

Partagez avec les autres : Partagez vos ressources et projets en ligne, jouez aux jeux d'autres créateurs pour trouver l'inspiration et recevoir des commentaires.

Une multitude de ressources : Utilisez des exemples de jeux préfabriqués et une vaste bibliothèque de contenus pour démarrer, puis laissez libre cours à votre créativité en créant vos propres ressources.

NIS America annonce la sortie de RPG Maker With, le prochain opus de la série RPG Maker, sur Nintendo Switch le 11 octobre 2024. Ce nouvel outil de création de jeux vidéo sera également disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 courant 2025.RPG Maker With propose une interface intuitive et des commandes simplifiées, rendant la création de jeux accessible à tous, quel que soit le niveau de compétence. Les utilisateurs pourront créer des éléments variés, utiliser des fonctionnalités multiples, et même partager leurs ressources et projets inachevés en ligne. Cette fonctionnalité de partage est une première pour un jeu RPG Maker sur console, permettant aux créateurs de collaborer et de s'inspirer mutuellement.Détails clés :Pour découvrir en avant-première les fonctionnalités de RPG Maker With, visionnez son tout nouveau trailer :La date de sortie de RPG Maker With est donc calée au 11 octobre 2024 sur Nintendo Switch.Source : Communiqué de presse