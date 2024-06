Wild Bastards : une équipe de desperados explore la galaxie en septembre 2024

Wild Bastards - Release Date Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Maximum Entertainment et Blue Manchu viennent d'annoncer leur nouvelle création : Wild Bastards, un jeu de tir stratégique qui vous propulsera dans une aventure intergalactique dès le 12 septembre 2024. Les joueurs sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pourront bientôt plonger dans ce monde chaotique et fascinant.Et c'est bien sûr avec une vidéo que l'éditeur partage l'annonce de la date de sortie, qui sera accompagnée d'une édition physique sur son site officiel :La bande-annonce de Wild Bastards, dévoilée aujourd'hui, présente les personnages hors-la-loi que vous devrez gérer dans le cosmos. Chaque personnage possède des compétences uniques et des relations à entretenir avec les autres Bâtards, avec le risque de les ruiner si vous n'êtes pas prudent. Vous devrez utiliser les capacités spéciales de chacun pour éliminer les ennemis et survivre dans une galaxie anarchique.Les hors-la-loi sont traqués par Jebediah Chaste, mais deux d'entre eux sont sauvés par un vaisseau spatial conscient, le Drifter. Ensemble, ils explorent une galaxie en quête de ressources et tentent de ressusciter leurs compagnons tout en survivant.Le jeu propose de constituer un gang de 13 criminels jouables, de gérer leurs relations et de faire face à divers défis. Un mode Défi ajoute des modificateurs pour augmenter la difficulté et maintenir la tension tout au long de la campagne.Les joueurs intéressés par l'édition physique du jeu, proposée pour la version Switch ou PS5, peuvent consulter le site officiel Just For Games pour réserver l'édition de leur choix.Source : Communiqué de presse.